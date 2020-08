Ayatullah Khamenei: AS Adalah Model Yang Benar-benar Gagal Dalam Memimpin Masyarakat 

IslamTimes- “Kesenjangan sosial di AS sangat parah; jumlah dan proporsi orang yang kelaparan dan tunawisma di Amerika Serikat lebih tinggi daripada negara lain di dunia, ”tambahnya.

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei mengatakan AS adalah model nyata kegagalan dalam mengatur masyarakat manusia."Nilai-nilai kemanusiaan seperti kesehatan, keadilan, dan keamanan lebih banyak diinjak-injak di Amerika Serikat daripada di tempat lain," kata Ayatollah Khamenei dalam pertemuan konferensi video dengan Presiden Rouhani dan anggota kabinetnya pada hari Minggu pada kesempatan Pemerintah Nasional. Minggu.“Kesenjangan sosial di AS sangat parah; jumlah dan proporsi orang yang kelaparan dan tunawisma di Amerika Serikat lebih tinggi daripada negara lain di dunia, ”tambahnya.Mengacu pada statistik yang diungkapkan oleh kandidat presiden AS dalam kampanye mereka, Pemimpin tertinggi Iran berkata, "Satu dari setiap lima anak Amerika kelaparan, sementara tingkat ketidakamanan dan kejahatan di Amerika Serikat juga sangat tinggi.""Pembunuhan, penghasutan dan menciptakan ketidakamanan adalah tindakan umum yang dilakukan oleh Amerika di Suriah, Palestina, dan Yaman, dan sebelumnya di Irak, Afghanistan, dan daerah-daerah seperti Vietnam dan Hiroshima.""Fakta bahwa AS dipimpin oleh orang-orang yang menjadi sumber penghinaan bagi negara itu adalah tanda lain dari kekalahan model barat dan kemunduran peradaban barat di dunia."Di bagian lain dalam sambutannya, Pemimpin meminta pemerintah untuk membuka jalan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal.Berbicara kepada anggota kabinet, Pemimpin menekankan, “Cobalah untuk menghilangkan hambatan produksi; banyak dari masalah tersebut berkaitan dengan impor yang berlebihan, tantangan suku cadang [pasokan], dan inkonsistensi di sektor hilir, "Memuji perkembangan yang cukup besar, termasuk yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata, menyarankan untuk beralih ke kemampuan dalam negeri untuk memasok kebutuhan industri.(IT/TGM)