AS Tidak Pernah Terisolasi Di Dewan Keamanan PBB

Duta Besar Iran untuk China Mohammad Keshavarzzadeh mengatakan bahwa AS tidak pernah terisolasi seburuk ini di Dewan Keamanan PBB.Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Keshavarzzadeh merujuk pada penolakan dari 13 anggota Dewan Keamanan terhadap tawaran AS untuk mengaktifkan mekanisme snapback dan menulis, “Posisi China dalam masalah internasional, termasuk JCPOA dan melawan unilateralisme AS mencerminkan komitmen dan tanggung jawab sebuah negara kuat yang, tidak seperti AS, tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melanggar hukum dan peraturan internasional. ""AS tidak pernah begitu terisolasi di Dewan Keamanan PBB," tambahnya.Sebagai kelanjutan dari unilateralismenya, Washington mencoba untuk menjatuhkan kembali sanksi PBB terhadap Iran menggunakan mekanisme snapback dari JCPOA yang telah ditarik secara ilegal pada tahun 2018.Upaya AS datang ketika Washington baru-baru ini gagal di DK PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada Oktober.China dan Rusia telah menyuarakan penentangan kuat mereka terhadap mekanisme snapback, sementara sekutu AS termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendukung langkah tersebut.Teheran menyoroti bahwa Washington tidak berhak menggunakan Mekanisme tersebut karena tidak lagi menjadi 'peserta' dalam kesepakatan setelah penarikan sepihaknya.(IT/TGM)