Senator Mengatakan AS Tidak Bisa Memicu Snapback

Elizabeth Warren, seorang senator AS dari Massachusetts, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat memulihkan sanksi PBB terhadap Iran.Warren, yang juga mantan profesor hukum, turun ke Twitter untuk bereaksi terhadap klaim baru-baru ini yang dibuat oleh Administrasi Trump mengenai mekanisme snapback."Pemeriksaan realitas: Hanya peserta #IranDeal yang dapat menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran, tetapi Trump menariknya," tulisnya pada hari Minggu.Warren mencatat bahwa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintahan Trump hanya menyebabkan isolasi AS di arena internasional.“Kebijakan Trump Iran membuat kami kurang aman & lebih terisolasi dari sekutu kami. Mari bergabung kembali dengan perjanjian nuklir & membuat Iran kembali patuh. "AS mengirim surat pada hari Kamis ke Dewan Keamanan PBB meminta untuk memulai mekanisme "snapback", yang memungkinkan peserta JCPOA untuk mengupayakan penerapan kembali sanksi PBB yang dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir Iran terhadap Iran.Washington telah mengambil langkah tersebut menyusul kegagalannya pekan lalu di Dewan Keamanan PBB dalam upayanya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober sesuai dengan Resolusi 2231.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengancam akan menghukum negara-negara yang menentang upayanya untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.Iran, China, dan Rusia menggambarkan langkah itu ilegal sementara sekutu AS juga menolak tawaran itu.Dalam pernyataan bersama pada Kamis, para menteri luar negeri Prancis, Jerman dan Inggris, yang negaranya menandatangani kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA), mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan mereka tidak dapat mendukung tindakan Amerika Serikat dalam memicu mekanisme snapback karena AS tidak lagi menjadi peserta JCPOA.(IT/TGM)