Kongres AS: China Pesaing Terkuat AS dalam Kecerdasan Buatan dan Komputasi Kuantum

China Pesaing Terkuat AS dalam Kecerdasan Buatan dan Komputasi Kuantum

Islam Times - Sebuah laporan Kongres AS mengatakan China adalah pesaing terkuat Amerika Serikat dalam teknologi militer mutakhir seperti kecerdasan buatan (Artficial Intelligence) dan komputasi kuantum, mengklaim bahwa kemajuan di bidang ini dapat digunakan China untuk kepentingan militer.

Laporan "Teknologi Militer yang Muncul: Latar Belakang dan Masalah Kongres" oleh Layanan Riset Kongres AS mengatakan AS adalah pemimpin dalam mengembangkan banyak teknologi canggih. Namun, China dan Rusia membuat kemajuan yang stabil di bidang ini."China secara luas dipandang sebagai pesaing terdekat Amerika Serikat di pasar AI internasional ... Prestasi China baru-baru ini di lapangan menunjukkan potensi China untuk mewujudkan tujuannya untuk pengembangan AI ... Teknologi semacam itu dapat digunakan untuk melawan spionase dan membantu penargetan militer," kata laporan yang dirilis pada awal Agustus, seperti dilansir South China Morning Post hari Minggu.Sementara AS tidak diketahui mengembangkan senjata otonom yang mematikan, beberapa pabrikan China telah mengiklankan senjata mereka karena dapat memilih dan melibatkan target secara otonom, kata laporan.Dan di bidang senjata hipersonik, AS tidak mungkin menurunkan senjata hipersonik operasional sebelum tahun 2023, tetapi China telah mengembangkan rudal balistik antarbenua DF-41 yang mampu membawa kendaraan luncur hipersonik nuklir, tambah laporan."China semakin memprioritaskan penelitian teknologi kuantum dalam rencana pengembangannya ... China sudah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi kuantum."China menggelontorkan jutaan dolar untuk meneliti dan mengembangkan teknologi peperangan di masa depan selama bertahun-tahun, pada saat pemerintahan Trump mengekang pengeluaran.Data China tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat akan memangkas pengeluaran untuk sains dan teknologi sebesar 9 persen karena pandemi virus corona, tapi pemerintah daerah akan meningkatkan investasi untuk memastikan pertumbuhan belanja publik secara keseluruhan untuk penelitian dan pengembangan lebih dari 3 persen.Inovasi teknologi China berkontribusi hampir 60 persen pada pertumbuhan ekonomi negara tahun lalu, menurut Kementerian Sains.Malcolm Davis, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan hari-hari China tertinggal jauh di belakang AS dalam teknologi militer sudah lama berlalu.“Di banyak area mereka [China] setara, dan di beberapa area, mereka melampaui AS, seperti hipersonik, AI, dan teknologi kuantum. Mereka telah membangun jaringan luas pusat teknologi pertahanan yang mengembangkan kemampuan PLA untuk menjadi militer yang 'informatif' dan 'cerdas' untuk abad ke-21," katanya.Meskipun China mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan senjata konvensional, China dapat menebusnya dengan memproduksi lebih banyak barang, terutama dalam hal kemampuan angkatan laut, lanjut Davis."Secara kuantitatif, Angkatan Laut PLA [Tentara Pembebasan Rakyat] melewati Angkatan Laut AS dan dengan cepat menutup celah di banyak bidang secara kualitatif," kata Davis, menambahkan bahwa mengingat keadaan saat ini, tidak ada jaminan bahwa AS dan sekutunya akan muncul sebagai pemenang dalam konflik dengan China.Tapi Zhou Chenming, ahli militer yang berbasis di Beijing, mengatakan kemajuan teknologi dalam kecerdasan buatan dan komputasi kuantum tidak perlu diterapkan pada bidang militer.“Penelitian dan pengembangan di dua bidang ini dapat memberi manfaat bagi banyak bidang lainnya. AI dapat membantu memproses data dalam jumlah besar sementara komputasi kuantum dapat membuat data lebih aman. Berpikiran sempit untuk hanya berfokus pada keuntungan aspek militer," kata Zhou.Selama dua tahun terakhir, gesekan antara China dan AS -dua negara dengan senjata nuklir dan tentara terbesar di dunia- berkisar pada sengketa perdagangan, hak asasi manusia, pencurian teknologi, Taiwan dan kontrol di Laut Cina Selatan. Banyak spekulasi muncul bahwa ketegangan antara keduanya bisa berubah menjadi perang tembak-menembak yang akan menyeret negara-negara lain.[IT/AR]