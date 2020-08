"Strategi Bersama Iran-Rusia Melayani Perdamaian Regional, Melawan Unilateralisme AS"

Amir Hatami and Sergey Shoygu, Iran-Russia Joint Strategy Serving Regional Peace.jpg

IslamTimes - Menteri pertahanan Iran mengatakan Iran dan Rusia telah menjadi ujung tombak upaya bersama selama beberapa tahun terakhir untuk melawan unilateralisme AS di kawasan itu, menyoroti strategi bersama yang diadopsi oleh kedua negara sehingga berkontribusi pada perdamaian dan keamanan kawasan.

Dalam pertemuan dengan mitranya dari Rusia Sergey Shoygu pada hari Minggu (23/8), Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan bahwa Tehran dan Moskow perlu untuk mempromosikan kerja sama mengingat ancaman terus-menerus terhadap kedua negara.Memuji pemerintah Rusia atas kebijakan positif dan konstruktif yang telah diadopsi selama beberapa bulan terakhir, terutama penentangannya terhadap resolusi yang diprakarsai AS terhadap Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal Hatami menyatakan keyakinannya bahwa strategi bersama yang dimiliki Tehran dan Moskow diadopsi untuk menyelesaikan masalah regional akan membawa perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan terlepas dari kebijakan sepihak AS.Dia juga menunjuk pada "kekalahan besar" yang diderita AS dan sekutu regionalnya baru-baru ini setelah Dewan Keamanan PBB menolak proposal Amerika untuk perpanjangan embargo senjata terhadap Iran, dengan mengatakan oposisi kuat dari partai-partai JCPOA terhadap tawaran AS untuk memicu mekanisme snapback telah memberikan pukulan lain bagi tuntutan berlebihan Amerika.Hatami memuji "sikap konstruktif dan positif" Rusia sehubungan dengan perkembangan yang telah terurai dalam beberapa bulan terakhir, terutama penentangan Moskow terhadap resolusi anti-Iran baru-baru ini yang dirancang oleh Washington, yang bertujuan untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran dan dengan suara bulat ditolak oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.“Reaksi realistis yang ditunjukkan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penentangannya terhadap resolusi anti-Iran baru-baru ini tentang perpanjangan embargo senjata terhadap Republik Islam sekali lagi menyebabkan kekalahan besar lainnya bagi AS dan sekutu regionalnya, dan juga membuktikan dunia. oposisi terhadap kebijakan yang bermusuhan dan salah, ”katanya.Sementara itu, menteri pertahanan Rusia mengatakan Rusia dan Iran memiliki tujuan dan kepentingan yang sama di arena regional dan internasional, menyerukan perluasan kerja sama regional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas.Shoygu menambahkan bahwa kedua negara menikmati hubungan strategis yang mengakar di semua bidang sambil mengembangkan kerja sama pertahanan dan keamanan.Dia menekankan pentingnya kerja sama yang konstan antar negara di kawasan dengan tujuan membangun perdamaian dan keamanan kawasan.Mengepalai delegasi militer berpangkat tinggi, menteri pertahanan Iran telah melakukan perjalanan ke Moskow untuk menghadiri Forum Teknis-Militer Internasional 'Army-2020' dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Rusia.[IT/r]