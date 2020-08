Zarif Iran Posting Klip Trump dan Pompeo Menjelaskan Mengapa AS Tidak Dapat Memicu 'Sanksi Snapback' PBB

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah memposting video kompilasi pejabat senior pemerintahan Trump termasuk presiden itu sendiri yang menguraikan mengapa AS tidak dapat memiliki suara dalam memutuskan apakah PBB akan memberlakukan 'sanksi snapback' yang menghancurkan terhadap Tehran.

Pada hari Kamis (20/8), 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penentangan terhadap dorongan AS untuk memicu apa yang disebut ketentuan sanksi snapback terhadap kesepakatan nuklir Iran 2015, menunjukkan bahwa Washington tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.Klip dimulai dengan Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018, dan ditindaklanjuti dengan kutipan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, dan mantan Negara Bagian. Utusan khusus departemen untuk Iran Brian Hook menjelaskan mengapa AS tidak mencoba menggunakan mekanisme snapback.Dalam briefing tahun 2018 yang dikutip dalam video tersebut, Bolton mengatakan Washington tidak dapat menggunakan mekanisme "karena kita tidak sesuai dengan kesepakatan." Pada acara tahun 2019, Hook memberi tahu wartawan bahwa "dengan snapback, kami tidak lagi dalam kesepakatan, jadi, pihak yang berada dalam kesepakatan harus membuat keputusan."Menjelang akhir video, Zarif mengatakan bahwa "setelah secara resmi dan eksplisit menghentikan keikutsertaannya di JCPOA pada tingkat tertinggi, dan telah melanggar setiap kewajibannya di bawah JCPOA dan Resolusi 2231 [yang mendukung kesepakatan nuklir di PBB] Amerika Serikat tidak dapat mengambil hak apa pun berdasarkan Resolusi itu. "Video tersebut diakhiri dengan Pompeo mengenang waktunya sebagai direktur CIA, dan menyindir "Kami berbohong, kami menipu, kami mencuri."AS mengumumkan akan mencoba memicu mekanisme snapback PBB terhadap Iran pada pertengahan Agustus. Rusia dan China, yang pada akhirnya memberikan suara menentang resolusi AS pada hari Kamis (20/8), menolak kampanye AS, dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyebutnya "tidak masuk akal."Pada hari Kamis, setelah semua kecuali satu dari sekutunya abstain dari pemungutan suara, dan Rusia dan China memberikan suara menentang resolusi AS, Pompeo menuduh sekutu Washington di Eropa memilih secara terbuka untuk "berpihak pada ayatollah" daripada mendukung mitra Amerika mereka. Kemudian, dia menambahkan bahwa AS akan menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk mencegah Rusia dan China dari "melanggar" sanksi terhadap Iran setelah embargo senjata PBB berakhir pada bulan Oktober.Prancis, Jerman, dan Inggris Raya merilis pernyataan bersama pada Kamis (20/8) yang membenarkan abstain mereka, menjelaskan bahwa "AS berhenti menjadi peserta JCPOA setelah penarikan mereka dari kesepakatan pada 8 Mei 2018", dan karenanya tidak dalam posisi untuk menuntut sanksi snapback.Mekanisme snapback JCPOA dimasukkan dalam kesepakatan nuklir 2015, dan dirancang untuk dipicu jika Tehran berhenti memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian untuk tidak mengejar senjata nuklir. AS meluncurkan seruan snapback atas dasar kegiatan pengayaan nuklir Iran baru-baru ini, yang dikatakannya sebagai pelanggaran perjanjian.Iran mulai bergerak untuk meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya setelah menuduh bahwa mitra Eropa JCPOA gagal memenuhi komitmen mereka untuk melindungi ekonomi Iran dari penghancuran sanksi keuangan dan energi AS. Namun, tingkat pengayaan, yang diperkirakan telah mencapai sekitar 4,5 persen, masih jauh di bawah perkiraan kemurnian 80-90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir.Iran telah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengejar senjata nuklir, atau senjata pemusnah massal dalam bentuk apa pun. Republik Islam itu menghancurkan persediaan senjata kimianya pada pertengahan 1990-an sebelum meratifikasi Konvensi Senjata Kimia pada 1997, dan sejak itu mendesak Washington untuk melakukan hal yang sama.