AS Tidak Dapat Membangun Konsensus Anti-Iran, Bahkan Di Dalam Negeri

Iran mengatakan Amerika Serikat tidak akan dapat membuat konsensus di antara komunitas internasional melawan Republik Islam Iran, menambahkan konsensus semacam itu bahkan tidak ada di AS.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan itu selama konferensi pers pertamanya di Teheran pada hari Senin setelah mengambil alih dari Abbas Mousavi yang ditunjuk sebagai duta besar baru Iran untuk Azerbaijan.Dia membahas dorongan AS yang tak henti-hentinya untuk mengumpulkan negara-negara dunia di belakang dirinya dan melawan Republik Islam. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat ini mengunjungi Israel sebagai bagian dari serangan terbaru Washington yang anti-Iran, setelah itu diplomat top Amerika akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.“Jangan khawatir tentang AS membangun konsensus karena tidak dapat menciptakan konsensus melawan Iran bahkan di dalam negeri,” kata Khatibzadeh.“Pernahkah Anda mengenal negara yang lebih terisolasi daripada Amerika Serikat sepanjang sejarah hubungan internasional?” dia menambahkan.AS baru-baru ini mempresentasikan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York yang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Larangan itu secara hukum akan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan nuklir 2015 antara Republik Islam dan lainnya yang telah ditinggalkan AS, dan dengan demikian kehilangan semua hak kontraktualnya.Hanya Republik Dominika yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, dengan Rusia dan China yang memveto dan anggota Dewan Keamanan lainnya abstain.Pada hari Kamis, Pompeo memberikan "pemberitahuan" kepada dewan bahwa mereka berusaha untuk mengaktifkan "snapback" dari sanksi PBB terhadap Iran karena gagal menargetkan embargo.Menurut laporan, 13 dari 15 anggota DK PBB telah mengabaikan dorongan kedua AS.Juru bicara itu mengatakan Iran mengalahkan AS hari itu dengan mengirimkan surat ke Sekretariat PBB sebelum pemberitahuan itu dikirim, di mana Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif telah membuktikan ilegalitas upaya Washington.Pendaftaran surat yang tepat waktu membuat Iran terlihat seperti penggugat dan AS sebagai tergugat, tegasnya.(IT/TGM)