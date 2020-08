Iran Mengecam AS karena Meyakinkan 'Ancaman Nuklir Nomor 1 Dunia' dengan Lebih Banyak Senjata

Mohammad Javad Zarif, Iranian Foreign Minister -.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam AS karena berusaha menjual lebih banyak senjata ke "ancaman nuklir nomor satu dunia", Zionis 'Israel', sambil mencoba untuk "menghalangi normalisasi hukum dari kerja sama pertahanan Iran dengan dunia".

“Outlaw @SecPompeo tidak ragu akan melanggar hukum negaranya sendiri. Berdiri di samping ancaman nuklir # 1 Dunia, dia menyatakan keinginannya untuk membanjiri wilayah kami dengan lebih banyak senjata AS — semua sambil mencoba menghalangi normalisasi yang sah dari kerja sama pertahanan Iran dengan dunia," tweet Zarif pada hari Senin (24/8).Itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem al-Quds, mengatakan Washington akan menemukan cara untuk membantu menyeimbangkan sekutu militernya, Uni Emirat Arab, tanpa melemahkan "keunggulan militer kualitatif Israel. ”(QME).Pernyataan Pompeo muncul di tengah kontroversi mengenai apakah AS akan menjual jet siluman F-35 ke Abu Dhabi, setelah pejabat Emirat mengumumkan rencana mereka untuk sepenuhnya menormalisasi hubungan negara mereka dengan Zionis Israel."AS memiliki persyaratan hukum sehubungan dengan QME, dan kami akan menghormatinya," kata Pompeo, menambahkan, "Kami juga memiliki hubungan keamanan 20 tahun lebih dengan UEA."Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pemerintah AS untuk menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Asia Barat, Zarif dalam tweetnya juga memasukkan artikel 24 Juli oleh New York Times di mana harian bergengsi Amerika telah mengungkapkan rencana pemerintahan Trump untuk menjual "sejumlah besar drone bersenjata” ke Arab Saudi dan UEA.Disebutkan bahwa keputusan Washington telah ditentang secara internal oleh pejabat pengawas senjata dan anggota parlemen yang mencoba membatasi penyebaran drone semacam itu, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA.Janji Pompeo untuk menghormati keunggulan militer rezim Zionis datang pada saat dia berusaha mati-matian untuk memicu apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan untuk memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.Awal bulan ini, AS gagal dalam upayanya untuk memperpanjang embargo senjata PBB di Republik Islam, yang akan berakhir pada 18 Oktober di bawah Resolusi 2231.Dalam pemungutan suara DK PBB, AS hanya menerima dukungan dari Republik Dominika untuk resolusi anti-Irannya, meninggalkannya jauh dari jumlah minimal sembilan suara “ya” yang diperlukan untuk adopsi.Rusia dan China memberikan suara menentang resolusi tersebut dan 11 anggota dewan yang tersisa, termasuk Prancis, Jerman dan Inggris, abstain.Pada hari Jumat, AS semakin diisolasi dengan 13 negara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang yang menentang dorongannya, dengan alasan bahwa langkah Washington tidak berlaku karena menggunakan proses yang disepakati di bawah JCPOA yang dihentikannya dua tahun lalu.[IT/r]