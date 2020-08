Pompeo Meninggalkan Entitas Zionis dalam Penerbangan Langsung ke Sudan

US Secretary of State Mike Pompeo as he departs from Tel Aviv on his way to Sudan.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa (25/8) meninggalkan entitas Zionis ke Sudan, perhentian berikutnya dalam tur regionalnya, dalam penerbangan langsung resmi pertama dari Tel Aviv ke Khartoum.

Video yang dirilis oleh kedutaan besar AS di Al-Quds (Yerusalem) menunjukkan ucapan resmi Pompeo saat dia berjalan ke pesawat, mengatakan "Anda sekarang dalam penerbangan bersejarah," dan diplomat tertinggi AS itu mengangguk setuju.Entitas Zionis dan Sudan tidak memiliki hubungan diplomatik dan, kecuali perubahan rute pada menit-menit terakhir, itu akan menjadi penerbangan non-stop pertama, kata para pejabat AS.Rezim Zionis Israel memiliki penerbangan komersial reguler ke Mesir, tetangga utara Sudan, dimana perjanjian damai ditandatangani pada 1979.Perjalanan Pompeo, juga di Bahrain dan UEA, terjadi setelah pengumuman 13 Agustus tentang normalisasi hubungan yang ditengahi AS antara Abi Dhabi dan Tel Aviv.Berbicara di Al-Quds pada hari Senin (24/8), Pompeo dan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mereka berharap negara-negara Arab lainnya akan mengikuti.Pompeo akan membahas hubungan antara entitas Zionis dan Sudan ketika dia bertemu dengan para pemimpin Sudan selama perjalanannya ke negara Afrika tersebut.Awal pekan lalu, laporan media Arab mengatakan bahwa kepala agen mata-mata Mossad dilaporkan bertemu dengan seorang pejabat senior Sudan dalam pertemuan yang diselenggarakan dan diselenggarakan oleh UEA.Al-Araby Al-Jadeed mengutip sumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan bahwa dewan militer Sudan tertarik untuk meningkatkan hubungan dengan entitas Zionis.[IT/r]