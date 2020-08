Analis: Pemenang Utama Dalam Pemilihan AS 2020 Adalah Zionis Israel

IslamTimes- Komentator politik itu juga menyinggung tentang pemilihan umum AS yang "curang", yang memprediksi lebih lanjut pertempuran yang sulit menjelang pemilihan November.

Zionis yang mengendalikan Amerika Serikat adalah pemenang utama pemilihan presiden AS 2020 terlepas dari siapa yang menang: Donald Trump atau Joe Biden, kata seorang analis.Dalam wawancaranya dengan Press TV pada hari Senin, mantan kandidat Senat AS Mark Dankof lebih lanjut memperkirakan bahwa presiden Republik akan dipilih kembali meskipun jajak pendapat menunjukkan sebaliknya."Entitas Zionis mengontrol kandidat dan kedua partai politik besar. Hubungan Donald Trump dan Mike Pence dan entitas Zionis sangat jelas. Juga cukup jelas bahwa Joe Biden dan Kamala Harris adalah pilihan Komite Urusan Publik Israel Amerika untuk menjadi ayam demokratis, "katanya. "Hasil akhirnya akan menjadi kemenangan telak bagi Donald Trump dengan semua masalah yang menunggu negara ini, terlepas dari siapa yang terpilih."Komentator politik itu juga menyinggung tentang pemilihan umum AS yang "curang", yang memprediksi lebih lanjut pertempuran yang sulit menjelang pemilihan November."Zionis menang terlepas dari siapa yang memenangkan pemilihan ini, tetapi sehubungan dengan banyak masalah domestik, Donald Trump akan melanjutkan kampanyenya. Kampanyenya akan mulai mengejar Biden dan Harris lagi," kata analis, lebih lanjut menunjuk pada "Zionis yang tak ada habisnya ini. perang yang akan dilanjutkan oleh salah satu partai dengan kandidat ini, terlepas dari hasil pemilu. "Analis yang berbasis di San Antonio kemudian menyalahkan kaum liberal atas kerusuhan dan berlanjutnya kekerasan di kota-kota "yang hampir secara eksklusif dijalankan oleh Demokrat."(IT/TGM)