Irak Akan Mengimpor Gas Iran Hingga 2025 Meski Ditentang AS

Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul-Jabbar mengatakan negaranya berencana memproduksi gasnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi impor dari Iran akan berlanjut selama lima tahun ke depan.Irak berada di bawah tekanan dari AS untuk membuat dirinya sendiri tidak terlalu bergantung pada energi Iran, tetapi para pemimpin Irak mengatakan permintaan itu merupakan batasan yang terlalu tinggi mengingat keadaan infrastruktur negara Arab yang masih terpukul parah beberapa dekade setelah invasi AS dan sanksi serta penurunan ekonomi. .Para pemimpin AS berharap untuk membawa Irak ikut serta ketika Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi mengunjungi Washington pekan lalu. Presiden Donald Trump mengatakan perusahaan AS terlibat dalam banyak prospek dalam bisnis minyak Irak.Menjelang kunjungan Kadhimi, lima perusahaan AS menandatangani perjanjian dengan pemerintah Irak yang bertujuan untuk meningkatkan apa yang Gedung Putih sebut sebagai kemerdekaan energi Irak dari Iran.Departemen Energi AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Honeywell International, Baker Hughes, General Electric, Stellar Energy dan Chevron telah menandatangani perjanjian komersial senilai $ 8 miliar dengan para menteri minyak dan listrik Irak.Perusahaan energi AS telah mencoba memperluas keterlibatan mereka di negara kaya minyak itu. Pada 2018, pemerintahan Trump dilaporkan memperingatkan para pejabat Irak untuk membatalkan kesepakatan pembangkit listrik senilai $ 15 miliar dengan Siemens Jerman dan memberikannya kepada General Electric sebagai gantinya.Menurut Bloomberg News, pejabat senior AS memperingatkan mantan perdana menteri Irak Haider al-Abadi pada saat itu bahwa penandatanganan kesepakatan dengan Siemens akan sangat membahayakan hubungan Irak dengan Amerika Serikat.Menteri Keuangan Irak Ali Allawi mengatakan dalam sebuah wawancara online dengan Dewan Atlantik, sebuah wadah pemikir urusan internasional Amerika, Jumat bahwa Baghdad dapat "secara signifikan" mengurangi ketergantungannya yang besar pada impor energi Iran secepat tahun depan dengan menghubungkannya dengan jaringan listrik Teluk Persia."Ini telah berlangsung selama beberapa tahun, sepertinya kami tidak dapat menemukan pengganti jangka pendek, tetapi upaya jangka menengah dapat dilakukan dengan menghubungkan jaringan Irak ke jaringan Teluk Persia," kata Allawi. "Ketergantungan pada listrik dan energi Iran akan mulai berkurang secara signifikan pada tahun depan."Departemen Luar Negeri AS mengatakan bulan lalu bahwa enam negara yang membentuk Otoritas Interkoneksi Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCCIA) - Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman dan UEA - telah menegaskan dukungan bersama mereka untuk proyek pasokan listrik. ke Irak.Allawi adalah bagian dari delegasi yang mendampingi Perdana Menteri Kadhimi dalam kunjungannya ke Washington di mana AS menekan pihak Irak untuk mengizinkan investasi energi oleh Arab Saudi.“Arab Saudi akan berinvestasi di sektor energi dan gas Irak, termasuk perusahaan milik Saudi Aramco dan grup Aqua,” Allawi menegaskan dalam wawancara Dewan Atlantik.Menteri Perminyakan Abdul-Jabar dikutip Selasa mengatakan bahwa setidaknya 80 persen dari proyek gas di Irak sudah dalam pelaksanaan.Tetapi penghentian impor dari Iran akan dilakukan paling cepat lima tahun dari sekarang. "Kami tidak akan mengimpor gas pada tahun 2025," katanya kepada TV al-Iraqia dalam sebuah wawancara.(IT/TGM)