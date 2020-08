Pemerintah Iran Tidak Menunggu Pemilihan AS

IslamTimes- “Selama setahun terakhir, kami telah memfokuskan pada tiga strategi untuk mendorong kembali AS, memperkuat ekonomi nasional, dan melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Juru Bicara Pemerintah Ali Rabiei mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak akan menunggu hasil pemilu AS mendatang.Dia membuat pernyataan dalam konferensi pers pada hari Selasa, mencatat bahwa pemerintah Iran telah mengejar kebijakan mengisolasi AS di arena internasional.“Selama setahun terakhir, kami telah memfokuskan pada tiga strategi untuk mendorong kembali AS, memperkuat ekonomi nasional, dan melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak mengikuti perkembangan dalam pemilihan AS mendatang.“Mengandalkan kekuatan domestik akan membuat musuh frustrasi dan menciptakan peluang ekonomi baru,” katanya.Di bagian lain dalam sambutannya, Rabiei menyatakan bahwa istilah "Snapback" tidak pernah digunakan dalam JCPOA atau Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan bahwa AS tidak memiliki hak untuk menggunakan ketentuan JCPOA.(IT/TGM)