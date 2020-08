Menlu Iran Menuduh 'Perundungan Tanpa Hukum' Pompeo karena Presiden DK PBB Menolak Dorongan Sanksi 'Snapback' AS

UN Security Council meeting.jpg

IslamTimes - Upaya AS untuk memicu kembalinya sanksi PBB terhadap Iran telah dibatalkan oleh presiden Dewan Keamanan di tengah kurangnya konsensus di antara 15 anggota badan itu. Menteri luar negeri Iran mengatakan itu menunjukkan AS terisolasi.

Berbicara selama pertemuan dewan di Timur Tengah pada hari Selasa (25/8), presiden saat ini - Duta Besar Indonesia untuk PBB - menanggapi pertanyaan dari Rusia dan China tentang masalah sanksi Iran dengan mengatakan bahwa badan tersebut "tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut" pada permintaan 'snapback'.Menanggapi komentar presiden dewan pada hari Selasa (25/8), Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan bahwa "pemerintahan Trump tidak takut berdiri di pihak terbatas dalam masalah ini.""Saya hanya menyesal bahwa anggota lain dari dewan ini telah tersesat dan sekarang menemukan diri mereka berdiri di tengah-tengah teroris," tambahnya.Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif men-tweet tautan ke cerita Reuters tentang pernyataan presiden DK PBB, menulis "Penindasan tanpa hukum Pompeo membuat AS terisolasi lagi," sebelum menambahkan bahwa sudah waktunya bagi Presiden AS Donald Trump untuk "berhenti mendengarkan para pengganggu pemula . ”. @ SecPompeo's lawless bullying membuat AS terisolasi lagi: Sementara AS mencegah Sec. Debat dewan tentang pemberitahuan yang melanggar hukum pada hari Jumat, anggota dalam pertemuan hari ini di ME membantah upaya AS sebagai batal demi hukum. Waktunya @realDonaldTrump untuk berhenti mendengarkan pengganggu pemula. pic.twitter.com/nHrRUzlj7N- Javad Zarif (@JZarif) 25 Agustus 2020Mayoritas anggota DK PBB menyuarakan penentangan mereka terhadap pemberlakuan kembali sanksi minggu lalu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang secara resmi meminta langkah tersebut, dengan AS mengklaim bahwa Tehran melanggar Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015.[IT/r]