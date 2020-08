Seorang Wanita Dilaporkan Menuntut Putra Perdana Menteri Israel Netanyahu atas ‘Pelecehan Seksual Publik Masal'

Benjamin Netanyahu delivers a speech at his Jerusalem office.JPG

IslamTimes - Pada akhir Februari, Dana Cassidy yang berusia 19 tahun dilaporkan bersumpah akan mengajukan gugatan terhadap putra Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, Yair, karena "pelecehan seksual massal" terhadapnya setelah dia men-tweet foto dirinya dan diduga mengisyaratkan bahwa dia mengalami perselingkuhan dengan pemimpin oposisi Benny Gantz. Dia kemudian memulai kampanye GoFundMe.

Dana Cassidy, seorang aktivis hak-hak hewan Zionis Israel, pada hari Selasa (25/8) mengajukan gugatan terhadap putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair, karena diduga bertanggung jawab atas "pelecehan seksual massal" terhadapnya setelah dia diduga mengisyaratkan bahwa dia berselingkuh dengan pemimpin oposisi Benny Gantz, menurut The Times of Israel.Wanita berusia 19 tahun itu dilaporkan mencari kompensasi sebesar NIS 500.000 ($ 147.000) dari Yair Netanyahu atas tweet 23 Februari yang berisi fotonya, 10 hari sebelum pemilihan Knesset, menyindir hubungan antara dia dan saingan utama ayahnya, Benny. Gantz, yang sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Alternatif dan Menteri Pertahanan negara itu.Cassidy mengklaim dalam pengajuannya bahwa putra PM "menggambarkan hubungan yang jelas, seksual, intim dan romantis antara penggugat dan Gantz - sesuatu yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan."Catatan hukumnya juga menyatakan bahwa Yair memilihnya secara acak sebagai bagian dari upayanya untuk merugikan saingan politik ayahnya menjelang pemilihan.“Tergugat tidak mempertimbangkan penggugat, keluarganya atau teman-temannya dan orang yang dicintainya. Menurut tergugat, siapapun bisa diinjak-injak karena tujuan membenarkan caranya, betapapun salahnya,” demikian gugatan yang katanya terdiri dari 15 halaman, disertai lampiran 109 halaman.Pada 23 Februari, Yair men-tweet tentang tuduhan perselingkuhan Gantz. Kemudian pada hari itu, dia memposting tangkapan layar dari halaman Twitter Cassidy dengan pertanyaan, "Adakah yang tahu siapa ini?"Menanggapi tweet putra PM, akun Twitter yang dilaporkan pro-Likud memposting selfie Cassidy dengan Gantz, dengan teks: "Dia mengundang saya untuk minum teh dan itu membuat saya bersemangat", menurut The Times of Israel.Catatan hukum Cassidy mengklaim bahwa dia tidak pernah menulis kata-kata yang diberi judul dalam foto itu. Dia merinci bahwa selfie itu diambil saat Gantz mengunjungi sebuah peternakan tempat dia dipekerjakan oleh MK Biru dan Putih Miki Haimovitch, seorang pemimpin kampanye untuk perlindungan lingkungan dan hak-hak hewan.Cassidy kemudian berjanji untuk mengambil tindakan hukum terhadap putra Netanyahu, dan membuat kampanye GoFundMe untuk mengumpulkan uang untuk gugatannya.Putra Netanyahu dengan cepat mencirikan pengajuan pengadilan sebagai "gugatan SLAPP yang konyol, delusi, dan tidak berdasar yang tujuan utamanya adalah untuk memenangkan publisitas dan yang harus ditolak oleh hukum", yang dikutip oleh The Times of Israel.[IT/r]