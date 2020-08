China: Masuknya Pesawat Mata-mata AS ke Zona Larangan Terbang adalah Provokasi Jelas

Jet (scmp).

Islam Times - Pemerintah China mengecam AS yang telah mengirim pesawat mata-mata ke zona larangan terbang, menyebutnya sebagai provokasi jelas yang meningkatkan risiko konflik bersenjata.

Perkembangan terjadi setelah terlihat peningkatan aktivitas AS di wilayah tersebut beberapa minggu sebelumnya; banyak jet dan kapal militer AS dikerahkan untuk mengawasi aktivitas China.Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengatakan sebuah jet pengintai U-2 terbang tanpa izin di atas zona larangan terbang di wilayah militer utara PLA (People Liberation Army), tempat latihan tembak langsung berlangsung."Ini sangat mengganggu aktivitas olahraga normal. Ini secara serius melanggar kode perilaku aman untuk udara dan laut antara China dan AS dan norma internasional. Ini dengan mudah menyebabkan kesalahan penilaian, atau bahkan bisa menyebabkan kecelakaan di laut dan udara," kata Wu seperti dilansir South China Morning Press."Tindakan itu merupakan provokasi yang jelas. China dengan tegas menentang tindakan provokatif tersebut dan telah mengajukan pernyataan serius dengan pihak AS," tambahnya.Sebuah sumber yang dekat dengan militer China mengatakan pesawat pengintai U-2 itu berasal dari pangkalan militer di Korea Selatan, dan terbang di atas Teluk Bohai tempat kapal induk China, Shandong yang ikut serta dalam latihan tersebut.Dalam sebuah pernyataan, militer AS mengatakan penerbangan U-2 "dalam aturan dan regulasi internasional yang diterima yang mengatur penerbangan pesawat" dan bahwa personel angkatan udara Pasifik akan "terus terbang dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional, pada waktu dan tempo yang kami pilih.”Lockheed U-2 dapat terbang lebih dari 70.000 kaki, menyediakan pengumpulan intelijen siang dan malam juga data cuaca. Pesawat itu pernah berpartisipasi dalam konflik pasca-Perang Dingin di Afghanistan dan Irak, dan mendukung beberapa operasi NATO multinasional.Hubungan antara AS dan China merosot ke titik terendah dalam sejarah, dengan konfrontasi yang meluas dari perdagangan sampai ideologi. Di bidang militer, Angkatan Laut AS secara teratur menggelar operasi di dekat Taiwan dan di Laut China Selatan, sebagai tantangan terhadap klaim teritorial China di wilayah tersebut.Liu Weidong, seorang ahli urusan AS dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, mengatakan penerbangan U-2 oleh Amerika Serikat lebih merupakan isyarat. "Dengan menerbangkan U-2 ke zona larangan terbang China, AS memberi tahu China bahwa aturan permainan tidak diputuskan oleh Beijing, dan 'Saya bisa datang jika saya mau,'" katanya."Tapi pesawat itu bukan pesawat pengintai paling canggih, dan juga bukan pesawat tempur penyerang. Kegiatan mata-mata serupa dari AS telah terjadi berkali-kali. Saya pikir ini lebih merupakan isyarat politik, mengatakan AS dapat melakukan apa pun yang mereka suka tanpa dibatasi oleh kekuatan militer China."Hu Bo, direktur South China Sea Probing Initiative, mengatakan insiden itu bisa menyebabkan konsekuensi serius. "Akan menjadi masalah besar jika pesawat itu ditembak dalam latihan Angkatan Laut dengan tembakan langsung. Friksi pasti akan terjadi jika jarak tidak dijaga dengan baik, ”ujarnya.Lembaga pemikir yang memantau aktivitas militer AS di wilayah tersebut, mengatakan bahwa jet Challenger 650 AS juga telah terlihat di Laut China Selatan pada hari Selasa dan telah "sangat aktif bulan ini" dengan hampir 10 penerbangan yang tercatat sejauh ini.Pada bulan Desember 2013, ketika kelompok tugas kapal induk Liaoning China sedang berlatih di Laut China Selatan, kapal penjelajah rudal USS Cowpens berlayar cukup dekat untuk menyeberang ke armada China, membuat kapal pendaratan China memaksa kapal AS ke a berhenti. Jarak terdekat kedua kapal hanya 50 meter.[IT/AR]