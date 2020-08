Iran Mendesak Pihak JCPOA Untuk Memblokir Upaya AS Untuk Menggunakan DK PBB Sebagai Alat Untuk Kepentingannya Sendiri

IslamTimes- Pernyataan itu muncul setelah AS mengalami kekalahan merendahkan lainnya di Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan dukungan bahkan dari sekutunya untuk memicu kembalinya semua sanksi DK PBB terhadap Iran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menyerukan kepada pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 untuk tidak mengizinkan AS menggunakan Dewan Keamanan PBB sebagai alat untuk memajukan agendanya sendiri."Kami berharap mitra kami di JCPOA (kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama) serta semua anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan akan menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Amerika Serikat untuk membuat keputusan, melalui intimidasi, penggunaan instrumental Dewan Keamanan PBB dan melanggar hukum internasional, "kata juru bicara itu kepada IRIB, Rabu.Pernyataan itu muncul setelah AS mengalami kekalahan merendahkan lainnya di Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan dukungan bahkan dari sekutunya untuk memicu kembalinya semua sanksi DK PBB terhadap Iran.Presiden DK PBB mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah pada hari Selasa bahwa 15 anggota badan itu "tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut" atas upaya Amerika Serikat untuk memicu sanksi "snapback" terhadap Iran karena kurangnya sanksi. konsensus di antara anggota.AS telah berusaha keras untuk menggalang dukungan bagi langkah anti-Irannya.Namun, 13 anggota DK PBB menyatakan penentangan mereka terhadap tawaran AS pada hari Jumat, dengan alasan langkah itu tidak berlaku karena pemerintahan Donald Trump telah keluar dari kesepakatan pada tahun 2018 dan tidak lagi menandatangani perjanjian penting, yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia.Ini terjadi karena AS mengatakan dirinya memiliki hak hukum untuk memicu proses "snapback" yang diabadikan dalam JCPOA, meskipun Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir, dengan alasan Resolusi DK PBB 2231 yang mendukung perjanjian tersebut menyebut Washington sebagai peserta.AS juga mengalami kekalahan besar setelah pada 14 Agustus DK PBB hampir dengan suara bulat menolak tawaran AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran setelah kedaluwarsa pada Oktober.(IT/TGM)