Rouhani: Iran Siap Bekerjasama Dengan IAEA Di Bawah 'Safeguards'

IslamTimes- AS menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 secara sepihak, Rouhani berkata dan menegaskan, "Dengan lebih dari dua tahun sejak AS menarik diri dari JCPOA, Amerika sangat sadar bahwa tindakan mereka yang diambil dalam hal ini adalah salah."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Republik Islam Iran siap bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dalam kerangka 'safeguards'.Berbicara dalam pertemuannya dengan Ketua IAEA Rafael Grossi pada Rabu. Malam harinya, Rouhani menyatakan, "Dalam pandangan Iran, IAEA adalah yang terpenting dan seperti di masa lalu, Republik Islam Iran siap untuk bekerja sama dengan IAEA dalam kerangka pengamanan."Republik Islam Iran sangat mementingkan hubungannya dengan IAEA, Rouhani menegaskan.Ia berharap kerja sama bilateral antara Iran dan IAEA akan diperkuat dari hari ke hari dan menambahkan, "Selain tugas teknis dan khusus di bidang 'pengamanan' dan 'Protokol Tambahan', yang secara sukarela dilaksanakan oleh Iran, Tenaga Atom Internasional. Agency (IAEA) juga memiliki tanggung jawab penting dalam kaitannya dengan JCPOA dan pelestarian dokumen multilateral yang ditandatangani antara Iran dan enam kekuatan utama dunia di ibukota Austria, Wina pada pertengahan Juli 2015. "Rouhani menunjuk ke laporan rinci dan ahli IAEA sehubungan dengan implementasi JCPOA selama kerja sama tujuh negara yang terlibat dalam pembicaraan nuklir dan menambahkan, “JCPOA adalah perjanjian yang sangat penting bagi Iran dan 5+ 1 Grup yang menciptakan perdamaian dan keamanan baik di wilayah dan dunia. "AS menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 secara sepihak, Rouhani berkata dan menegaskan, "Dengan lebih dari dua tahun sejak AS menarik diri dari JCPOA, Amerika sangat sadar bahwa tindakan mereka yang diambil dalam hal ini adalah salah."Di bagian lain dalam sambutannya, Rouhani berkata, "Saat ini, pentingnya JCPOA sangat nyata bagi anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Amerika Serikat belum mencapai kesuksesan melalui organisasi internasional sejak (AS) menarik diri dari JCPOA."Diharapkan suatu hari AS akan menyadari bahwa era unilateralisme telah berakhir, tegas Rouhani.Direktur Jenderal IAEA, pada bagiannya, menyatakan kepuasannya atas perjanjian yang dibuat dengan Organisasi Tenaga Atom Iran (AEOI) selama kunjungannya ke Republik Islam Iran dan menekankan perlunya memperdalam dan memperluas kerjasama lebih lanjut antara Iran. dan IAEA.JCPOA benar-benar merupakan pencapaian yang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan nuklir tersebut sehingga IAEA membebani tanggung jawab yang besar untuk memelihara dan melestarikannya (JCPOA), tegas Grossi.(IT/TGM)