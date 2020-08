AS Sekali Lagi Mengalami Kekalahan Bersejarah Di DK PBB

IslamTimes- Khatibzadeh berkata, "Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Dewan Keamanan bahwa dalam waktu kurang dari 10 hari, seorang anggota tetap Dewan Keamanan menghadapi 'TIDAK BESAR'."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menghadapi kekalahan bersejarah di Dewan Keamanan PBB.Menanggapi sikap presiden Dewan Keamanan PBB saat ini tentang tawaran 'snapback' AS, Khatibzadeh pada Rabu mengatakan, "Tadi malam, Amerika Serikat menghadapi kekalahan bersejarah lainnya di Dewan Keamanan PBB.""Pada 14 Agustus, permintaan AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran ditentang oleh anggota Dewan Keamanan, dan pada 20 Agustus, juga upayanya untuk mendistribusikan deklarasi melawan Iran kembali ditentang oleh anggota," tambahnya.Khatibzadeh berkata, "Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Dewan Keamanan bahwa dalam waktu kurang dari 10 hari, seorang anggota tetap Dewan Keamanan menghadapi 'TIDAK BESAR'.""Untuk pertama kalinya, Presiden Dewan Keamanan secara resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat pada dasarnya tidak kompeten untuk mendistribusikan deklarasi semacam itu di antara para anggotanya," tambahnya.“Pernyataan Presiden Dewan Keamanan yang menyatakan bahwa permintaan AS tidak valid dan tidak efektif serta memiliki banyak konsekuensi hukum,” tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Amerika Serikat sangat kecewa dengan insiden tadi malam sehingga duta besarnya untuk PBB juga menyerang sekutu Eropa, menyebut mereka mitra Iran.""Apa yang terjadi tadi malam adalah kekalahan AS kedelapan atau kesembilan dalam beberapa bulan terakhir," kata juru bicara itu."Kami berharap bahwa mitra kami di JCPOA, serta semua anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan, akan menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan Dewan Keamanan PBB sebagai alat untuk mengintimidasi negara lain dan melanggar hukum internasional, "tambah Khatibzadeh.Duta Besar Indonesia untuk PBB dan presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Dian Triansyah Djani, mengatakan pada hari Selasa bahwa Dewan Keamanan tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas tawaran snapback AS terhadap Iran, menambahkan bahwa tidak ada konsensus dalam kesepakatan tersebut. 15 anggota Dewan Keamanan AS berupaya mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran.Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB yang meminta agar mereka meminta mekanisme sanksi snapback perjanjian nuklir 2015 di bawah Resolusi 2231, mengutip ketidakpatuhan Iran terhadap perjanjian tersebut.Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka tidak akan mendukung langkah Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi snapback sejak Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.(IT/TGM)