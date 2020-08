Pejabat Dewan Keamanan Nasional AS Mengonfirmasi Bentrok Antara Pasukan Amerika dan Rusia di Suriah

Collision Between American and Russian Forces in Syria.

IslamTimes - Seorang pejabat dari Dewan Keamanan Nasional AS mengakui pada hari Rabu (26/8) bahwa sehari sebelumnya telah terjadi tabrakan kendaraan antara pasukan Rusia dan Amerika di Suriah timur.

Pada hari Selasa (25/8), empat anggota layanan AS dilaporkan terluka dengan gejala seperti gegar otak dalam insiden yang melibatkan pasukan Rusia.Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Ullyot mengatakan pada hari Rabu (26/8) bahwa luka-luka itu adalah kesalahan Rusia, dan bahwa anggota dinas AS mundur untuk mengurangi - cerita yang jauh berbeda dari yang diceritakan oleh rekaman video dari peristiwa tersebut."Sekitar pukul 10 pagi (Waktu Suriah), 25 Agustus, patroli keamanan rutin Koalisi Kalah-ISIS bertemu dengan patroli militer Rusia di dekat Dayrick, di timur laut Suriah. Selama interaksi ini, sebuah kendaraan Rusia menyerang Kendaraan Koalisi (M-ATV) menyebabkan cedera pada awak kendaraan," bunyi pernyataan itu.Juga disebut al-Malikiyah, kota itu terletak di ujung timur laut Suriah dan merupakan tempat Pasukan Demokrat Suriah, milisi Kurdi sekutu AS, berkumpul di Dewan Demokratik Suriah."Untuk meredakan situasi, patroli Koalisi meninggalkan dari daerah itu," kata Ullyot. "Tindakan tidak aman dan tidak profesional seperti ini merupakan pelanggaran protokol de-konflik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada Desember 2019. Koalisi dan Amerika Serikat tidak mencari eskalasi dengan kekuatan militer nasional mana pun, tetapi pasukan AS selalu bertahan dengan menyatakan hak dan kewajiban (AS) untuk membela diri dari tindakan bermusuhan. "Namun, rekaman video dan berbagai laporan tentang peristiwa tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Rekaman video di sisi Rusia menunjukkan beberapa kendaraan AS memblokir jalan, yang kemudian Rusia coba hindari melalui berbagai taktik, termasuk melayang rendah di atas blokade dengan helikopter dan kemudian mencoba untuk mengitarinya. Namun, rekaman berikutnya menunjukkan kendaraan AS bergerak untuk memblokir kendaraan Rusia saat mereka mencoba melewatinya, sampai dua kendaraan Rusia "menjepit" kendaraan American Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) di antara mereka.Tidak jelas tabrakan mana yang mengakibatkan cedera pada tentara AS.Politico melaporkan pada hari Selasa (25/8) bahwa Pentagon menyatakan bahwa itu adalah pasukan Rusia yang mengejar pasukan Amerika, menurut draf pernyataan yang dilihat oleh outlet tersebut.AS diperkirakan memiliki 500 tentara di Suriah, yang tidak memiliki izin untuk hadir dari pemerintah Suriah di Damaskus. Pasukan Rusia berpatroli di beberapa bagian negara untuk mendukung pemerintah Suriah dalam perang saudara.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/middleeast/202008261080286863-us-national-security-council-official-confirms-collision-between-us-russian-forces-in-syria/