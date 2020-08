DOJ Perintahkan New York dan Negara Bagian Lain yang Mengirim Pasien Covid-19 ke Panti Jompo untuk Menyerahkan Laporan

IslamTimes - Departemen Kehakiman AS sedang mempertimbangkan penyelidikan hak-hak sipil dari empat negara bagian yang dikelola Demokrat yang gubernurnya memaksa panti jompo untuk menerima pasien Covid-19, yang berpotensi menyebabkan ribuan kematian.

Pemerintah New York, New Jersey, Michigan, dan Pennsylvania telah diperintahkan untuk menyerahkan data Covid-19 ke Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman saat badan tersebut mempertimbangkan apakah akan melanjutkan penyelidikan, menurut pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (26/8). Investigasi akan diluncurkan di bawah Undang-Undang Hak Sipil Orang yang Dilembagakan (CRIPA), sebuah undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mereka yang tinggal di panti jompo yang dikelola negara.“Divisi Hak Sipil berusaha untuk menentukan apakah perintah negara yang mengharuskan pasien Covid-19 masuk ke panti jompo bertanggung jawab atas kematian penghuni panti jompo,” bunyi pernyataan itu, sementara mengakui permintaan itu sendiri bukan merupakan “tuduhan kesalahan atau pelanggaran." Negara bagian memiliki waktu dua minggu untuk memberikan data.Gubernur Demokrat keempat negara bagian itu sangat membutuhkan rumah perawatan untuk menerima pasien dari rumah sakit tanpa menguji mereka untuk Covid-19, meskipun mengetahui bahwa virus itu dapat - dalam kata-kata Gubernur New York Andrew Cuomo yang sekarang abadi - menyebar melalui fasilitas "seperti api melalui rumput kering. "Ketika kemarahan publik tumbuh dengan kesadaran akan perintah gubernur NY, Cuomo mencoba menyalahkan rumah perawatan yang terkena virus karena tidak menentang dan menolak pasien positif Covid-19. Perintah itu sendiri bahkan secara diam-diam dihapus dari situs web perawatan kesehatan New York di tengah kemarahan.Sementara Cuomo telah mencoba untuk mempertahankan kebijakannya dengan menyatakan bahwa New York sebenarnya memiliki persentase kematian yang lebih rendah di panti jompo daripada negara bagian lain, statistik federal yang baru-baru ini dirilis menunjukkan bahwa negara bagian tersebut secara dramatis mengurangi jumlah kematian di panti jompo dengan menghilangkan penduduk yang meninggal di rumah sakit dari jumlah total. . Sementara penghitungan resmi 6.600 kematian di panti jompo sudah merupakan yang tertinggi di negara ini, sebuah laporan AP awal bulan ini menyarankan jumlah sebenarnya mungkin sebanyak 65 persen lebih tinggi.Sekretaris Kesehatan Pennsylvania Rachel Levine didesak untuk mengundurkan diri pada Mei setelah diketahui bahwa dia telah memindahkan ibunya sendiri keluar dari fasilitas perawatan lansia pada awal pandemi bahkan ketika mendorong kebijakan pembunuh yang sama yang mewajibkan panti jompo menerima pasien positif virus corona. Lebih dari dua pertiga kematian Covid-19 Pennsylvania terjadi di fasilitas semacam itu.Banyak orang, termasuk anggota Kongres dari Partai Republik, Steve Scalise, memuji permintaan data tersebut sebagai bukti "BESAR" dari perhitungan yang akan segera terjadi untuk Demokrat.[IT/r]