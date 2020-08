Kementerian Pertahanan: China Tidak Akan Membiarkan AS Menyebabkan Masalah

China drills in the South China Sea.jpg

IslamTimes - Kementerian Pertahanan China mengatakan negara itu tidak akan "menari mengikuti irama" Amerika Serikat atau membiarkannya "menimbulkan masalah", karena Washington meningkatkan sikap bermusuhan terhadap Beijing, termasuk di Laut China Selatan.

Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China, juga mengatakan pada jumpa pers bulanan pada hari Kamis (27/8) bahwa China berharap Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah praktis untuk menciptakan "suasana positif" untuk pertukaran tingkat tinggi antara kedua belah pihak guna meredakan ketegangan militer..Washington dan Beijing saat ini berselisih tentang sejumlah masalah, termasuk perdagangan, teknologi, Hong Kong, Taiwan, navigasi di Laut Cina Timur dan Selatan, dan yang terbaru, pandemi virus korona.Amerika Serikat telah mencoba untuk menolak apa yang dipandangnya sebagai pengaruh China yang meningkat di Laut China Selatan yang kaya sumber daya. Washington telah memihak saingan China dalam sengketa maritim di laut dan secara rutin mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke sana untuk menegaskan haknya atas kebebasan navigasi.Bulan lalu, dua kapal induk AS melakukan latihan pertahanan taktis di Laut China Selatan, dengan Washington mengklaim bahwa manuver itu "untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."Pada hari Selasa (25/8), China mengatakan Amerika Serikat telah menerbangkan pesawat mata-mata ke zona larangan terbang China selama latihan militer tembakan langsung, menyebut penerbangan itu "provokasi terbuka."Pada hari Rabu (26/8), militer China meluncurkan dua rudal balistik ke Laut China Selatan, dengan peringatan yang jelas kepada Amerika Serikat.AS sebelumnya pada hari itu memasukkan daftar hitam 24 perusahaan dan individu China atas tindakan mereka terkait dengan pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.Pada hari Kamis (27/8), Kementerian Luar Negeri China mengecam pemerintah AS karena menjatuhkan sanksi terhadap dua lusin perusahaan China yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi di Laut China Selatan.Juru bicara kementerian Zhao Lijian mengecam sanksi itu sebagai "tidak adil" karena kegiatan konstruksi sedang berlangsung di wilayah China.China mengklaim sebagian besar jalur air strategis dan telah membangun pulau buatan di sana dan memasang peralatan militer di atasnya.AS menuduh Beijing melakukan apa yang disebutnya reklamasi tanah.Pada hari Rabu (26/8), Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan “China tampaknya paling melenturkan ototnya dan melakukan beberapa perilaku terburuknya di Laut China Selatan.”Dia menggambarkan kawasan Indo-Pasifik sebagai episentrum "persaingan kekuatan besar dengan China".[IT/r]