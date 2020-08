Pentagon Berharap Kembali ke Dekonflik setelah 'Pertemuan yang Tidak Menyenangkan' Dengan Pasukan Rusia di Suriah

US soldier riding an armored personnel carrier as a line of US military vehicles patrol in Syria.jpg

IslamTimes - Pada hari Kamis (27/8), juru bicara Departemen Pertahanan AS mengatakan AS mengharapkan "kembali ke rutinitas" di Suriah timur menyusul bentrokan dengan patroli Rusia yang menyebabkan empat anggota dinas AS terluka.

Pada hari Kamis (27/8), juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman mengatakan kepada wartawan bahwa pasukan Rusia di Suriah timur awal pekan ini "melanggar peraturan dekonflik kami di Suriah dan melukai anggota layanan AS dengan perilaku provokatif dan agresif yang disengaja.""Kami memuji personel kami di lapangan karena mengurangi pertemuan yang tidak menguntungkan ini melalui profesionalisme dan pengekangan, yang merupakan ciri khas militer AS," kata Hoffman. “Kami telah memberi tahu Rusia bahwa perilaku mereka berbahaya dan tidak dapat diterima. Kami mengharapkan kembalinya konflik rutin dan profesional di Suriah dan berhak untuk mempertahankan pasukan kami dengan penuh semangat setiap kali keselamatan mereka terancam."Di Kegubernuran al-Hasakah Suriah, pasukan Rusia dan Amerika sering menemukan diri mereka berpatroli di jalan yang sama, dan pertemuan di antara mereka seringkali sangat tegang. Selama pertemuan hari Selasa (25/8) di dekat kota al-Malikiyah, patroli Rusia mendekati penghalang jalan AS dan dalam pertemuan yang memastikan, tabrakan antara kendaraan Rusia dan AS menyebabkan empat tentara AS dengan luka seperti gegar otak.Namun, narasinya berbeda tergantung dari sisi mana yang Anda tanyakan. Washington bersikukuh bahwa Rusia mengejar ketika pasukan Amerika berusaha mundur, tetapi pihak Rusia, yang memiliki rekaman video untuk mendukung klaim mereka, mengatakan pasukan AS berusaha untuk memblokir mereka agar tidak lewat dan juga memutar-mutar posisi mereka.Insiden serupa terjadi di dekat kota yang sama pada bulan Juni, dan minggu lalu, pasukan AS melepaskan tembakan ke penghalang jalan Tentara Arab Suriah di dekatnya di luar kota Qamishli, menewaskan seorang tentara Suriah.[IT/r]