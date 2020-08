Pompeo Peringatkan Sanksi 'Snapback' akan Menghantam Iran 20 September

Mike Pompeo. US Secretary of State..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meluncurkan interpretasi kreatif Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 pada hari Kamis (27/8), memberikan Tehran dengan tangkapan-22: apakah sanksi yang ingin diberlakukan kembali oleh AS pada 20 September, atau anggota Dewan Keamanan mencoba untuk memperkenalkan resolusi untuk melanjutkan keringanan sanksi - dalam hal ini AS akan memblokirnya.

Meskipun gagal meyakinkan rekan Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, AS berusaha untuk mengelak, menetapkan tanggal untuk 'snapback' dan menantang negara lain untuk menyebut gertakannya."Begitulah cara kerja UNSCR 2231," tweet diplomat itu, dengan lebih dari sedikit rasa sombong.Presiden Dewan Keamanan PBB Dian Triansyah Djani telah menolak upaya AS untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran di bawah ketentuan kesepakatan nuklir JCPOA 2015, mencatat kurangnya konsensus di antara 15 anggota dewan - 13 di antaranya menunjukkan Washington tidak lagi menjadi penandatangan kesepakatan itu dan dengan demikian tidak memiliki kedudukan untuk menegakkan bagian mana pun darinya. Namun, UNSCR 2231 bukanlah bagian dari JCPOA yang sebenarnya, meskipun dia mendukung perjanjian tersebut dan memaksa anggota Dewan Keamanan untuk menghormatinya.Lima penandatangan kesepakatan nuklir lainnya berdiri teguh terhadap upaya awal AS untuk menjatuhkan sanksi snapback berdasarkan perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa pengaduan tersebut tidak valid sejak Washington menarik diri dari kesepakatan pada tahun 2018.Sementara AS berusaha untuk membenarkan penarikannya pada waktu dengan alasan bahwa Iran secara diam-diam melanggar kesepakatan, tidak dapat menghasilkan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya, dan Badan Energi Atom Internasional yang ditugaskan untuk memastikan kepatuhan telah berulang kali menyatakan bahwa Tehran berpegang teguh pada persyaratan kesepakatan.[IT/r]