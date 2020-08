Iran: “Jam Sudah Berdetak atas Penentangan Dunia Pompeo untuk Kembalinya Sanksi”

Saeed Khatibzadeh, Iran’s Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo karena bersikeras mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Tehran melalui apa yang disebut mekanisme snapback yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015.

“13 anggota, termasuk Presiden DK PBB telah menyatakan bahwa Amerika TIDAK memiliki kedudukan hukum sejak awal untuk meminta bantuan dari 2231, karena Amerika bukan peserta JCPOA. Jam terus berdetak tepat di alam semesta alternatif paralel Pompeo! Ini terjadi ketika seorang mantan kepala intelijen memimpin diplomasi AS,” kata Said Khatibzadeh dalam tweet Kamis (27/8) malam.Pekan lalu, AS semakin diisolasi atas upayanya untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran dengan 13 negara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang menentangnya, dengan alasan bahwa langkah Washington batal karena negara itu menggunakan proses yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir yang dihentikannya dua tahun yang lalu.Dalam 24 jam sejak Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia memicu penghitungan mundur 30 hari untuk kembalinya sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia serta China, Rusia, Vietnam, Niger, Saint Vincent, dan Grenadines, Afrika Selatan, Indonesia, Estonia, dan Tunisia telah menulis surat untuk menentang.Para diplomat mengatakan Rusia, China, dan banyak negara lain tidak mungkin menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Pompeo kembali memperingatkan Rusia dan China terhadap hal itu pada hari Jumat (28/8), mengancam AS akan bertindak jika mereka menolak untuk menerapkan kembali tindakan PBB terhadap Iran.[IT/r]