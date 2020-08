AS Tidak Memahami Hukum Atau PBB Setelah Tiga Kali Dikalahkan

IslamTimes- Dia sekali lagi mengingatkan otoritas AS bahwa mereka "menceraikan" perjanjian nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada 2018.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Amerika Serikat sekali lagi mengancam akan memberlakukan pembatasan pada 'siapa pun dan entitas apa pun' yang berurusan dengan Republik Islam meskipun telah diberhentikan oleh Dewan Keamanan PBB tiga kali."Setelah tiga kali ditolak oleh SC, AS sekarang mengancam 'memberi sanksi kepada siapa pun & entitas apa pun yang berada di antara AS' & 'snapbacknya'," kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat.Dia sekali lagi mengingatkan otoritas AS bahwa mereka "menceraikan" perjanjian nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada 2018."Nama Anda di akta nikah tidak relevan," tweet diplomat top Iran itu.Zarif menyinggung wawancara Kamis dari Perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelly Craft dengan saluran berita televisi Al Arabiya milik Saudi.Dia mengatakan dalam wawancara bahwa AS masih dalam jalur untuk memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran bulan depan. “Kami akan memimpin,” katanya.Presiden Dewan Keamanan pada 25 Agustus menolak upaya AS untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran karena kurangnya konsensus di badan beranggotakan 15 negara itu.(IT/TGM)