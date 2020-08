Iran Menyerukan Tekanan Internasional Untuk Memaksa Israel Menandatangani NPT

IslamTimes- Dia mengecam peran negatif AS dalam mencegah proliferasi senjata nuklir dan mengatakan dengan 1.054 uji coba nuklir, Washington memiliki jumlah uji coba tertinggi dibandingkan dengan negara lain.

Iran telah mendesak komunitas internasional untuk menekan rezim Israel agar bergabung dengan Non-Proliferation Treaty (NPT).Perwakilan Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Es'haq Al-e Habib mengatakan komunitas internasional harus memaksa Tel Aviv untuk bergabung dengan NPT dan mengizinkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mengakses fasilitas nuklirnya mengingat peran rezim Israel yang merusak. di wilayah tersebut.Mengatasi pertemuan virtual pada peringatan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) pada hari Kamis, Al-e Habib menekankan bahwa peran destruktif Amerika Serikat dan Israel telah mencegah terwujudnya Zona bebas Weapons of Mass Destruction (WMD) di Timur Tengah.Dia mengecam peran negatif AS dalam mencegah proliferasi senjata nuklir dan mengatakan dengan 1.054 uji coba nuklir, Washington memiliki jumlah uji coba tertinggi dibandingkan dengan negara lain.Dia menyebut AS sebagai pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia dan satu-satunya negara yang telah menggunakan senjata nuklir, dan mengatakan Washington tidak hanya tidak berniat untuk mengakhiri pengujian senjata nuklir dan bergabung dengan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) tetapi juga terus memodernisasi dan memperkuat persenjataan nuklirnya.Perlucutan nuklir harus tetap menjadi agenda utama komunitas internasional, katanya, seraya menambahkan bahwa uji coba nuklir harus dihentikan karena bertentangan dengan jiwa CTBT dan komitmen terhadap perlucutan senjata nuklir sesuai dengan Pasal VI NPT.(IT/TGM)