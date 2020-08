AS Mempertimbangkan Tekanan Pada Sekutu Eropa Karena Berpihak Pada Iran

IslamTimes- Pada 14 Agustus, DK PBB yang beranggotakan 15 negara dengan suara bulat menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober sejalan dengan kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan opsi untuk menekan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Eropa menyusul penolakan mereka untuk mendukung Amerika Serikat dalam upayanya untuk memperpanjang embargo senjata ilegal di Iran.Beberapa pejabat Amerika, yang berbicara kepada situs web berita Washington Free Beacon pada hari Kamis, mengatakan pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan dampak bagi sekutu Eropa-nya setelah mereka memutuskan hubungan dengan AS tentang larangan senjata Iran yang diusulkan pada awal bulan, sebuah langkah yang menjatuhkan diplomatik AS. hubungan dengan Eropa ke titik terendah baru dalam sejarah.Pada 14 Agustus, DK PBB yang beranggotakan 15 negara dengan suara bulat menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober sejalan dengan kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Resolusi tersebut membutuhkan sembilan dari 15 suara untuk lolos. Sebelas anggota abstain, termasuk Prancis, Jerman dan Inggris, sedangkan AS dan Republik Dominika adalah satu-satunya suara yang mengatakan “ya”.(IT/TGM)