Jam Terus Berdetak Di Alam Semesta Alternatif Paralel Pompeo'

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bereaksi terhadap klaim yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai aktivasi mekanisme snapback.Dalam sebuah tweet pada hari Kamis, Pompeo mengklaim bahwa sanksi PBB akan diberlakukan kembali terhadap Iran pada 20 September. “Jika ada anggota Dewan Keamanan PBB yang memperkenalkan resolusi untuk melanjutkan keringanan sanksi, AS akan menentangnya. Jika tidak ada resolusi yang diberlakukan, sanksi terhadap Iran akan tetap berlaku pada 20 September. Begitulah cara kerja UNSCR2231, "tulis Pompeo.Juru bicara Saeed Khatibzadeh menulis sebagai tanggapan bahwa “13 anggota, termasuk. Presiden DK PBB telah menyatakan bahwa Amerika TIDAK memiliki kedudukan hukum sejak awal untuk menggunakan 2231, karena itu bukan peserta JCPOA. ”“Jam terus berdetak tepat di alam semesta alternatif paralel Pompeo! Ini terjadi ketika mantan kepala mata-mata memimpin diplomasi AS, ”tambahnya.Khatibzadeh juga melampirkan screenshot JCPOA yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut hanya dapat diaktifkan oleh “peserta JCPOA” sedangkan AS secara resmi telah “berhenti berpartisipasi” dalam kesepakatan tersebut.(IT/TGM)