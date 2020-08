Cina: Klaim Pompeo Penuh Kebohongan

IslamTimes- "AS tidak lagi menjadi peserta #JCPOA, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk meminta snapback," katanya, menambahkan, "13 anggota #UNSC yakin bahwa snapback tidak dipicu".

Misi China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan klaim yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS atas pengembalian sanksi terhadap Iran sebagai 'penuh kebohongan'.“AS mengklaim bahwa apakah resolusi untuk melanjutkan keringanan sanksi diperkenalkan atau tidak, sanksi terhadap Iran akan kembali. Penuh kebohongan, ”tweet misi pada hari Jumat."AS tidak lagi menjadi peserta #JCPOA, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk meminta snapback," katanya, menambahkan, "13 anggota #UNSC yakin bahwa snapback tidak dipicu".Mike Pompeo mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memicu mekanisme untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran dan embargo tersebut akan dibatalkan pada 20 September.Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, juga turun ke Twitter untuk menanggapi Peopeo, menulis bahwa Amerika tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta bantuan ke 2231, karena dia bukan peserta JCPOA. Jam terus berdetak tepat di alam semesta alternatif paralel Pompeo! Ini terjadi ketika mantan kepala mata-mata memimpin diplomasi AS. "AS telah secara resmi menghentikan partisipasi dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama pada Mei 2018 dan telah berupaya semaksimal mungkin untuk merusak kesepakatan sejak saat itu. Ini telah secara sepihak memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran untuk menekan negara itu ke dalam 'kesepakatan yang lebih baik' tetapi Iran telah memilih jalur 'perlawanan maksimum' terhadap 'tekanan maksimum' AS.(IT/TGM)