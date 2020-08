Jenderal Menolak ‘Fantasi’ Demokrat tentang Militer yang Mengusir Trump dari Gedung Putih

US President Donald Trump and Lieutenant General Darryl Williams at the US Military Academy at West Point.JPG

IslamTimes - Militer AS tidak memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan kepada Kongres Demokrat, menuangkan air dingin pada harapan bahwa Pentagon akan membantu mereka merebut Gedung Putih.

"Saya sangat percaya pada prinsip militer AS yang apolitik," kata Milley dalam sebuah surat kepada Perwakilan Elissa Slotkin (D-Michigan) dan Mikie Sherrill (D-New Jersey). Kedua anggota Kongres tidak merilis surat itu, tetapi mengutip kutipannya dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (28/8)."Jika terjadi perselisihan atas beberapa aspek pemilihan, menurut hukum pengadilan AS dan Kongres AS diharuskan untuk menyelesaikan setiap sengketa, bukan militer AS," Milley dilaporkan menambahkan. “Kami tidak akan berpaling dari Konstitusi Amerika Serikat.”Sekilas, ini tampaknya memupus harapan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh Demokrat dalam beberapa pekan terakhir bahwa militer akan membantu mereka mengeluarkan Presiden Donald Trump dari Gedung Putih - dengan asumsi dia kalah dalam pemilihan tetapi menolak untuk menyerah.Mantan wakil presiden Al Gore adalah yang terbaru mengemukakan skenario tersebut, dalam wawancara Reuters minggu ini. Dua pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat, John Nagl dan Paul Yingling, menarik perhatian media yang signifikan awal bulan ini, ketika mereka mengirim surat terbuka kepada Milley melalui outlet Defense One secara langsung menuntut agar militer menggulingkan Trump dengan paksa."Jika Donald Trump menolak untuk meninggalkan jabatannya setelah berakhirnya masa jabatan konstitusionalnya, militer Amerika Serikat harus memecatnya dengan paksa, dan Anda harus memberikan perintah itu," tulis Nagl dan Yingling.[IT/r]