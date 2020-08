Vaksin Covid-19 dari Seluruh Dunia Akan Diterima WHO Minggu Depan

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO.png

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan depan akan menerima serangkaian vaksin Covid-19 yang dijanjikan dari berbagai negara untuk seluruh dunia. Namun, menurut laporan Reuters pada Jumat (28/8), badan tersebut telah mengurangi ambisinya terhadap program global vaksin virus corona tersebut.

Amerika Serikat (AS), Jepang, Inggris, dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan mereka sendiri untuk mengamankan jutaan dosis vaksin Covid-19 untuk warganya, mengabaikan peringatan badan PBB bahwa "nasionalisme vaksin" akan menekan pasokan.Para ahli memperingatkan bahwa jika negara lainnya juga melakukan hal sama, maka strategi WHO untuk memerangi pandemi virus corona secara global dan adil berisiko gagal.“Jika itu terjadi, cukup jelas bahwa volume vaksin yang tersedia tidak mencukupi untuk negara lain, terutama dalam 6 hingga 9 bulan pertama,” kata Alex Harris, kepala kebijakan global di badan amal kesehatan Wellcome Trust.Negara-negara yang ingin menjadi bagian dari inisiatif WHO, yang dijuluki COVAX, harus mengirimkan pernyataan minatnya untuk berkontribusi paling lambat Senin (31/8).Lebih dari 170 negara, termasuk Kanada, Norwegia, Korea Selatan, dan Inggris, telah mengajukan pernyataan minat yang tidak mengikat untuk berpartisipasi dalam skema tersebut.Negera-negara tersebut disebut WHO sebagai satu-satunya inisiatif global untuk memastikan vaksin Covid-19 tersedia di seluruh dunia untuk negara kaya dan negara miskin.Dalam program COVAX ini telah mendaftarkan 9 kandidat vaksin Covid-19 dan menetapkan rencana untuk mendapatkan serta mengirimkan 2 miliar dosis pada akhir 2021 di seluruh negara yang mendaftar.Namun, kabarnya cukup sulit untuk membuat negara-negara kaya ikut serta secara penuh, melebihi janji pendanaan dan kata-kata hangat tentang menyumbangkan kelebihan vaksin yang akan diproduksi di dalam negerinya.[IT/r]