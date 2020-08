Trump Dikabarkan Akan Mengurangkan Pasukan AS di Irak Menjadi 'Sekitar 3.500'

US military convoy in Iraq.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi dilaporkan membahas pengurangan pasukan selama kunjungan terakhir ke Washington minggu lalu, tetapi tidak membuat pengumuman resmi yang menunjukkan bahwa kesepakatan tentang masalah tersebut telah tercapai.

Pentagon akan mengurangi personel militernya yang ditempatkan di Irak hampir 1/3 dalam beberapa bulan mendatang, turun menjadi sekitar 3.500 prajurit, The Wall Street Journal melaporkan, mengutip pejabat anonim. Prosesnya dilaporkan akan memakan waktu antara dua dan tiga bulan.Baik Pentagon maupun pihak berwenang Irak belum mengomentari laporan yang mengklaim jumlah pasukan Amerika di Irak ituPejabat dari kedua negara, yang dikutip oleh surat kabar tersebut, mengklaim bahwa penarikan total pasukan AS telah dikesampingkan karena masih ada ingatan baru tentang ISIS yang menyalahgunakan "kekosongan keamanan" yang diciptakan setelah penarikan tahun 2011.Beberapa pejabat anonim mengatakan kepada WSJ bahwa penarikan itu terkait dengan pemilihan presiden November mendatang di AS. Menurut sumber surat kabar itu, Trump "ingin" menarik pasukan keluar dari Irak untuk menegaskan bahwa dia memenuhi janji pemilu 2016 untuk membawa pulang tentara Amerika.Terlepas dari laporan bahwa pembicaraan di Washington antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi membahas masalah pasukan Amerika yang dikerahkan di negara Timur Tengah, kedua pemimpin tidak pernah mengumumkan kemajuan apa pun untuk mencapai kesepakatan tentang penarikan, sesuatu yang telah diminta oleh parlemen Irak sejak Januari 2020.Pada saat yang sama, komunike bersama mereka mengisyaratkan kemungkinan pengurangan jumlah personel militer AS terkait dengan peralihan dari memerangi sisa-sisa ISIS menjadi lebih fokus pada pelatihan pasukan keamanan Irak sendiri.Saat ini, sekitar 5.200 tentara Amerika dikerahkan di Irak, tetapi jumlah mereka secara bertahap menurun selama tahun 2020. Perkembangan ini dimulai setelah parlemen Irak mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menuntut agar semua pasukan asing yang ditempatkan di negara itu pergi setelah AS melakukan serangan udara di tanah Irak tanpa izin pemerintah, menewaskan seorang jenderal tinggi Iran yang sedang berkunjung, Qasem Soleimani, sebagai akibatnya.Washington telah berulang kali menepis anggapan bahwa mereka akan mengurangi kehadiran pasukannya di Irak untuk meredakan ketegangan dengan Baghdad setelah serangan udara itu, tetapi tetap tinggal di beberapa pangkalan militer Irak.Pada saat yang sama, AS baru-baru ini telah menunjukkan kesediaannya untuk mengalihkan fokus kekuatan militernya untuk melawan China, yang telah ditetapkan sebagai musuh terdekat di bawah pemerintahan Trump. Perubahan fokus ini adalah salah satu alasan pengurangan jumlah pasukan AS baru-baru ini yang ditempatkan di Jerman.[IT/r]