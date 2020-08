Duta Iran: Otoritas DK PBB Ada di Garisnya

Majid Takht-e Ravanchi, the Iranian Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan otoritas Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan karena AS mengancam anggota PBB setelah melanggar kesepakatan nuklir 2015 dan Resolusi DK PBB 2231.

“Penghinaan AS terhadap hukum internasional telah mencapai titik terendah baru. AS melanggar JCPOA & UNSCR 2231; sengaja salah menafsirkan 2231 & mengancam anggota PBB — termasuk sekutu terdekatnya — karena melawan intimidasi,” kata Majid Takht Ravanchi dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.“Unilateralisme AS merusak PBB. Otoritas dewan dipertaruhkan," tambahnya.Pekan lalu, AS semakin diisolasi atas upayanya untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran dengan 13 negara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang menentangnya, dengan alasan bahwa langkah Washington batal karena menggunakan proses yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir dua tahun lalu.Dalam 24 jam sejak Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia memicu penghitungan mundur 30 hari untuk kembalinya sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia serta China, Rusia, Vietnam, Niger, Saint Vincent, dan Grenadines, Afrika Selatan, Indonesia, Estonia, dan Tunisia telah menulis surat untuk menentang.Para diplomat mengatakan Rusia, China, dan banyak negara lain tidak mungkin memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Pompeo kembali memperingatkan Rusia dan China terhadap hal itu pada hari Jumat (28/8), mengancam tindakan AS jika mereka menolak untuk memberlakukan kembali tindakan PBB terhadap Iran.[IT/r]