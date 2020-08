Dukungan Iran Untuk Pemerintah Irak 'Tanpa Syarat'

IslamTimes- Duta Besar mengatakan sifat hubungan antara Iran dan Irak tidak dapat diubah. "Tidak peduli pemerintah apa yang berkuasa di Irak, hubungan antara kedua negara sangat terjalin di berbagai bidang sehingga tidak ada pemerintah yang dapat mengabaikannya."

Duta Besar Iran untuk Baghdad Iraj Masjedi mengungkapkan "dukungan tanpa syarat" Republik Islam itu kepada pemerintah Irak, apakah Irak memutuskan untuk mengusir pasukan AS atau tidak.Dalam sebuah wawancara dengan Al-Monitor pada hari Jumat, Masjedi berkata, "Iran dan Irak, sebagai dua tetangga bersejarah, memiliki banyak kesamaan yang telah menjalin takdir mereka.""Kami adalah tetangga selamanya, jadi tidak ada negara yang menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Irak lebih dari kami."Duta Besar mengatakan sifat hubungan antara Iran dan Irak tidak dapat diubah. "Tidak peduli pemerintah apa yang berkuasa di Irak, hubungan antara kedua negara sangat terjalin di berbagai bidang sehingga tidak ada pemerintah yang dapat mengabaikannya."Dia mengatakan hubungan antara Iran dan Irak juga melibatkan berbagai macam bantuan ekonomi, budaya dan pendidikan bahkan kemanusiaan. Dia mengatakan bahwa Iran telah mengekspor listrik ke Irak selama lebih dari satu dekade dan Iran sedang mengerjakan pembangunan pembangkit listrik terbesar Irak di Rumaila di provinsi selatan Basra.Duta Besar juga mengatakan bahwa Iran juga sedang membangun Stadion Zawra di Baghdad dan bahwa Teheran telah memberikan berbagai bentuk bantuan, termasuk oksigen ke Irak selama pandemi virus corona. Dia menyesalkan sanksi AS terhadap Iran yang mengatakan, hambatan telah mencegah Iran bekerja dengan kapasitas yang lebih besar di Irak.Terkait kehadiran pasukan asing di Irak, Masjedi menegaskan Iran tidak berniat mencampuri urusan internal negeri jiran itu."Irak adalah teman dan negara saudara kita, dan para pemimpinnya lebih mengakui kepentingan nasional mereka daripada siapa pun."Masjedi menegaskan kembali bagaimana parlemen Irak memberikan suara mendukung resolusi yang tidak mengikat awal tahun ini untuk mengakhiri kehadiran pasukan AS di negara itu dan mengatakan dia berharap ini segera dilaksanakan.Dia berkata, "Iran percaya [kehadiran AS] hanya menghasilkan peningkatan ketidakamanan, pertumbuhan terorisme dan akan mengarah pada penciptaan mekanisme kolonial baru."“Kehadiran pasukan asing, termasuk Amerika, di Irak memperburuk iklim ketidakamanan, pertumbuhan terorisme dan tantangan keamanan,” kata Masjedi.Dia mengatakan pasukan teroris AS telah mengubah Irak menjadi medan perang dengan Iran, mengatakan bahwa Amerika Serikat "secara terbuka dan tanpa malu-malu membunuh komandan militer senior kami [Mayor Jenderal Qassem Soleimani], yang merupakan tamu resmi pemerintah Irak."(IT/TGM)