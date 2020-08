Ulama Radikal Inggris Abu Hamza Dilaporkan Menggugat AS Atas Kondisi Penjara yang 'Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat'

Abu Hamza, Ulama Inggris di penjara di AS.jpg

IslamTimes - Sejak 2012, teroris terkenal dan ulama radikal Abu Hamza al-Masri, juga dikenal sebagai Hook Hand, telah menjalani hukuman seumur hidup untuk berbagai pelanggaran terkait terorisme. Dipenjara di penjara ADX Florence, negara bagian Colorado, AS, "Alcatraz of the Rockies", al-Masri berada di salah satu kompleks keamanan tertinggi di dunia.

Ulama radikal Abu Hamza al-Masri, seorang warga negara Inggris asal Mesir, menggugat pihak berwenang AS atas kondisi "tidak manusiawi dan merendahkan" dan melanggar hak asasi manusia di penjara ADX Florence Colorado, di mana dia menjalani hukuman seumur hidup untuk berbagai pelanggaran terkait terorisme, surat kabar Inggris The Times melaporkan pada hari Sabtu (29/8).Dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap Jaksa Agung AS Willian Barr, Abu Hamza mengeluhkan "kondisi yang kejam dan tidak biasa dalam kurungan isolasi yang berkepanjangan, berkelanjutan, dan berbahaya sejak 2012", tahun di mana dia diekstradisi dari Inggris ke AS untuk diadili karena mendukung organisasi teroris al-Qaeda.Dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015 tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Abu Hamza juga menuduh otoritas AS melanggar hak asasi manusia melalui sejumlah dugaan kesalahan, termasuk mengabaikan disabilitasnya.Abu Hamzah berargumen bahwa otoritas penjara melepaskan tangan palsunya, meskipun dia tidak memiliki tangan dan satu matanya buta.Dia juga mengklaim bahwa, pada satu kesempatan, dia tidak bisa memotong kuku kakinya setidaknya selama 14 bulan, yang menyebabkan dia “sakit parah dan kesulitan berjalan”. Abu Hamzah menambahkan bahwa karena lepasnya kailnya ia juga harus membuka bungkusan makanan dengan mulutnya sehingga menyebabkan sebagian giginya lepas."Penggugat kehilangan tiga gigi hanya karena pembukaan tangan palsu," tulisnya dalam dokumen pengadilan, seperti dikutip The Times. “Semua gigi depan sudah aus dan nyeri. Beberapa saraf bisa dilihat. "Tahanan berusia 62 tahun itu mengeluh karena "stres secara agama", karena dia terpaksa beralih dari diet halal Muslim ke "halal" karena makanan Yahudi disajikan di atas nampan, katanya "lebih mudah untuk dimakan". .Pada tahun 2004, otoritas Inggris menahan Abu Hamza sebagai tanggapan atas permintaan Washington untuk mengekstradisi ulama radikal tersebut untuk menghadapi tuduhan terkait terorisme. Pada tahun 2006, dia didakwa di Inggris dengan 16 pelanggaran karena "menghasut kekerasan dan kebencian rasial" dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.Pada akhir pemenjaraannya di Inggris, ulama itu diekstradisi ke AS dan dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 11 tuduhan terorisme, termasuk penyanderaan di Yaman pada tahun 1998, upaya untuk membuat kamp pelatihan teroris di Oregon di 1999 dan memfasilitasi jihad dengan kekerasan di Afghanistan pada tahun 2000 dan 2001, bersama dengan dukungan al-Qaeda.[IT/r]