Pentagon Akan Menarik Sepertiga Pasukan AS Keluar dari Irak

Tentara AS (Yahoo!News).

Islam Times - Pentagon secara dramatis akan mengurangi jumlah pasukan yang ditempatkan di Irak, di tengah kencangnya denyut kampanye jelang pemilu presiden di Amerika Serikat.

The Independent pada hari Jumat melaporkan bahwa kehadiran militer Amerika di negara itu akan turun sepertiga menjadi sekitar 3.500 tentara selama dua atau tiga bulan ke depan.Langkah tersebut digadang-gadang akan menjadi bukti bahwa Presiden Trump memenuhi janji untuk menghentikan keterlibatan AS di luar negeri dalam apa yang dia sebut "perang tanpa akhir".Penarikan akan membawa jumlah personel militer AS di Irak kurang lebih sama seperti jumlah tahun 2015, menjelang dipantiknya perang melawan ISIS.Saat ini ada 5.200 tentara AS yang ditempatkan di seluruh Irak. Serangan rudal Januari di pangkalan udara al-Asad oleh Iran memulai fase misi baru yang difokuskan pada pengerasan posisi AS terhadap serangan dan penarikan dari sejumlah pangkalan Irak.Sementara pasukan NATO dan koalisi drai berbagai negara masih akan bertahan di Irak untuk melatih tentara Irak.Pasukan AS telah bercokol di Irak sejak invasi tahun 2003.[IT/AR]