Sayyid Nasrallah kepada Zionis: 'Satu Prajurit Israel untuk Setiap Pejuang Hizbullah'

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada tanggal 10 Muharram di mana dia mengutarakan perkembangan lokal dan daerah dengan menyatakan bahwa "tahun ini tanggal 10 Muharram datang dengan kesedihan yang lebih besar karena tidak adanya orang banyak yang mengungkapkan cinta dan kesetiaan mereka di bidang karena virus ”.

Setelah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga nabi dan semua orang beriman di dunia, beliau mengingat dua sikap yang kita pelajari dari Imam Hussein (as). Yang pertama adalah bahwa “ketika kebenaran digambarkan sebagai salah, orang harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kebenaran meskipun itu melalui kemartiran”. Kedua adalah bahwa "ketika penindas dan tiran menempatkan Anda di depan dua pilihan baik perang atau penghinaan, jawabannya pasti "Jauhlah dari kehinaan ! "."“Dalam konflik hari ini, wilayah dibagi menjadi dua kubu, benar dan salah. Pendudukan, hak penyitaan, dan terorisme ada di satu kamp, ​​dan hak orang Palestina, Suriah, dan Lebanon ada di kamp lain ... Hari ini, pada 10 Muharram, kami sebagai Hizbullah meyakinkan bahwa kami tidak akan pernah mengakui entitas pendudukan ini bahkan jika seluruh dunia melakukannya. Benar adalah apa yang digambarkan oleh orang-orang ini dan rezim yang mewakili mereka dan salah adalah apa yang secara terang-terangan digambarkan oleh rezim AS dari diam-diam ke dominasi dan penindasan,” kata Sayyid Nasrallah.“Kebijakan AS di Palestina, perang di Yaman yang dipimpin AS, sementara Saudi dan Emirat hanyalah alat dan penyandang dana, pengepungan di Suriah dan menduduki sebagian tanahnya, mendukung rezim yang menindas, mendominasi Irak dan mencuri kekayaannya, juga. sebagai agresi yang sedang berlangsung terhadap Iran sejak kemenangan revolusi Islam," tambahnya, memastikan bahwa "kami telah menang dalam beberapa tahun terakhir di Lebanon dan Palestina dan kami akan menang di Yaman. Kami menang melawan ISIS di Suriah dan Irak, dan Iran menang dalam perang dengan ketegasan dan ketabahannya. "“Masa depan konflik di Palestina dan kawasan ini adalah kemenangan, sama seperti poros ini menghadapi perang global dan menang di masa lalu,” tegas Sayyid Nasrallah.Tentang perdamaian Emirat dengan Zionis Israel, Hizbullah SG mengutuk sikap Emirat, merujuk pada sikap superior Zionis Israel bahkan dalam situasi seperti itu.“Ketika Emirat mengklaim bahwa rencana perdamaian mereka dengan Zionis Israel akan mengakibatkan penghentian aneksasi tanah Palestina ke Zionis Israel, Netanyahu langsung mengadakan konferensi dan memastikan bahwa aneksasi (pencaplokan) tanah masih dalam agendanya, dan ketika Emirates mengklaim bahwa mereka akan menerima F35 dari Zionis Israel setelah rencana perdamaian, Netanyahu mengadakan konferensi dan men-tweet menyangkal hal itu dan memastikan superioritas militer Zionis Israel di wilayah tersebut dan kurangnya kepercayaan pada siapa pun di wilayah tersebut. "“Beginilah cara mereka menangani siapa pun yang merangkak ke mereka. Damai sebagai imbalan atas penghinaan. Apa yang dilakukan Emirat adalah bantuan gratis untuk Trump dan Netanyahu di negara bagian politik terburuk mereka.Di tingkat lokal, Sayyid Nasrallah berharap fraksi-fraksi di parlemen berhasil memilih calon pemimpin pemerintahan pada Senin untuk membangun kembali situasi ekonomi dan melaksanakan reformasi.Dia lebih jauh bertanya-tanya tentang semua seruan internasional dan regional untuk menanggapi tuntutan orang-orang yang mengatakan: "Kami selalu mengharapkan pemerintah yang mengungkapkan kebutuhan rakyat. Tetapi bagaimana kebutuhan ini diketahui? Melalui referendum publik? Survei publik? Kami siap untuk mendiskusikan hal itu satu sama lain untuk memotong jalan bagi siapa saja yang mencoba memaksakan tuntutannya dan mengklaim bahwa itu adalah tuntutan publik. "“Kami tidak mengklaim bahwa kami mewakili semua rakyat Lebanon, tetapi kami mewakili persentase… mengenai seruan Macron untuk era politik baru dan kritiknya terhadap sistem sektarian di Lebanon… kami terbuka untuk dialog apapun selama semua Faksi Lebanon menerima itu,” Sayyid Nasrallah menambahkan.Pada ledakan pelabuhan, Sayyid Nasrallah menyerukan penyelidikan yang benar dalam ledakan pelabuhan dan menyerukan untuk mengumumkan tentang hasil investigasi awal Angkatan Darat untuk mengakhiri semua kebohongan dan rumor. Dia lebih lanjut menyerukan untuk menghukum stasiun TV yang mengambil keuntungan dari situasi emosional orang-orang setelah ledakan dan mulai mengutarakan dan menyatakan kebohongan, dengan mengatakan ini harus dimintai pertanggungjawaban oleh pejabat dan pihak peradilan serta masyarakat.Sayyid Nasrallah meyakinkan keberpihakan kuat perlawanan dengan Gerakan Amal dan kepemimpinannya serta dukungannya kepada Dewan Tertinggi Syiah dan keluarga Imam Moussa Al-Sadr dalam tanggung jawab mereka untuk menindaklanjuti kasusnya.“Beberapa insiden yang tidak menguntungkan yang terjadi antara pemuda di beberapa kota dikecam dan harus dihadapkan dengan kesadaran, tetapi dengan hubungan yang kuat antara kedua kepemimpinan, kami dapat melewati peristiwa ini dengan sukses,” kata beliau.Mengenai perkembangan di perbatasan selatan Lebanon, beliau menunjukkan bahwa “setelah anggota Hizbullah menjadi martir dalam serangan Zionis Israel di Suriah, Zionis Israel langsung tahu bahwa akan ada pembalasan berdasarkan persamaan yang kami gambar dengan kekuatan kami, bukan pidato kami. Ini adalah bagaimana rasa hormat diperoleh. "Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa Zionis Israel telah mengevakuasi semua lokasi mereka di perbatasan Lebanon dan telah dalam keadaan siaga selama periode terakhir menunggu Hizbullah untuk melancarkan serangan balasan dan menyelesaikannya."Tapi hari ini, saya memberi tahu Zionis Israel bahwa jika Anda membunuh salah satu pejuang kami, kami akan membunuh salah satu tentara Anda. Kami tidak peduli untuk membalas dengan memukul mesin atau lokasi atau menyebabkan kerusakan material. Semua kerugian finansial ini bisa diganti karena banyaknya uang yang Anda miliki, "kata Sayyid Nasrallah.Sebagai penutup, beliau menyerukan kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang diambil guna membatasi penyebaran Virus Corona dan semoga dapat memperingati Asyura tahun depan.