Protes Black Lives Matter Berlanjut di AS

IslamTimes - Protes Black Lives Matter berlanjut di kota Kenosha, Wisconsin, AS, seminggu setelah polisi menembak seorang pria Afrika-Amerika, Jacob Blake.

Pada Minggu (30/8) malam ratusan pengunjuk rasa anti-rasisme berkumpul di luar gedung polisi di sebelah timur pusat kota. Mereka mencela ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi.Polisi menyebut pertemuan itu ilegal dan memerintahkan pengunjuk rasa untuk meninggalkan tempat kejadian, memperingatkan penangkapan dan penggunaan gas air mata.Sekitar 20 petugas terlihat dalam video yang diposting online bergegas dari gedung untuk membersihkan daerah tersebut, dan menangkap segelintir pengunjuk rasa.Protes di seluruh AS kembali meletus dalam beberapa hari terakhir setelah polisi menembak Jacob Blake di Kenosha, Wisconsin, pekan lalu. Blake ditembak beberapa kali dari belakang saat anak-anaknya melihat. Keluarganya mengatakan dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Polisi juga memborgolnya di rumah sakit.Penembakan brutal terhadap pria Afrika-Amerika telah menambah kemarahan nasional di seluruh AS atas rasisme dan kebrutalan polisi.Protes melanda AS pada bulan Mei, ketika seorang Afrika Amerika lainnya, George Floyd dicekik sampai mati oleh seorang polisi kulit putih di Minneapolis.Kota Portland juga menjadi tempat lebih dari 90 malam protes terhadap diskriminasi rasial.Bentrokan di Portland menyusul kerusuhan di Kenosha, di mana jaksa penuntut menuduh Kyle Rittenhouse yang berusia 17 tahun menembak mati dua pria dan melukai satu lagi yang memprotes penembakan Blake.Pada Sabtu (29/8) malam, satu orang ditembak mati setelah karavan supremasi kulit putih pro-Presiden Donald Trump bentrok dengan pengunjuk rasa anti-rasisme di Portland.Laporan polisi dan media lokal mengatakan penembakan fatal itu terjadi setelah karavan panjang kendaraan, termasuk ratusan truk yang penuh dengan pendukung Trump, memasuki pusat kota Portland dan menyebabkan perkelahian, gangguan, dan tabrakan."Kami tidak akan berhenti," kata ayah Blake, Jacob Sr, kepada orang banyak pada hari Minggu.“Kami masih menderita karena ada dua sistem peradilan. Ada satu untuk anak laki-laki kulit putih [Rittenhouse] yang berjalan di jalan dan membunuh dua orang dan meledakkan lengan orang lain. Lalu ada satu untuk anakku. "Sebagian besar protes di Portland tetap damai, meskipun beberapa demonstrasi pada awalnya berubah menjadi kerusuhan, yang mengarah pada ancaman dari Trump untuk mengirim Pengawal Nasional untuk memulihkan ketertiban.Gubernur Demokrat Wisconsin pada hari Minggu meminta Trump untuk tidak "menunda pekerjaan kami" dengan mengunjungi negara bagian itu.Gubernur Wisconsin Tony Evers mendesak presiden untuk membatalkan kunjungan ke kota Kenosha yang direncanakan pada hari Selasa (1/8) dalam surat dua halaman kepada Trump.[IT/r]