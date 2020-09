Pertemuan Komisi Gabungan JCPOA Diadakan Saat AS Mendorong Untuk Membunuh Kesepakatan Iran

IslamTimes- Pertemuan hari Selasa dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa Helga Maria Schmid bersama dengan perwakilan dari pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir - Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China.

Penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir Iran 2015 telah memulai pertemuan di Wina untuk membahas cara-cara untuk menjaga kesepakatan tetap hidup di tengah upaya Amerika Serikat untuk memulihkan sanksi internasional terhadap Republik Islam.Pertemuan hari Selasa dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa Helga Maria Schmid bersama dengan perwakilan dari pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir - Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China.Berbicara tentang signifikansi khusus dari pertemuan tersebut, Araqchi mengatakan, "Masalah upaya AS di New York pasti akan menjadi topik serius dalam sesi Komisi Bersama [kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama ( JCPOA).]Diplomat Iran mengungkapkan harapan bahwa para peserta akan mengadakan pembicaraan konstruktif dan mencapai konsensus tentang kelanjutan kerja sama di masa depan dan membuat keputusan tentang cara-cara untuk melawan upaya AS yang bertujuan menghancurkan perjanjian nuklir multilateral.Amerika Serikat berusaha untuk menerapkan mekanisme snapback dalam perjanjian nuklir multilateral meskipun penarikannya dari perjanjian tersebut pada Mei 2018 melanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang mendukung JCPOA.Sekutu Amerika Serikat yang paling menonjol di Barat telah menolak untuk mengambil langkah dengan dorongan tersebut, yang menyusul kekalahan memalukan Washington dalam mengamankan perpanjangan embargo senjata PBB terhadap Iran di DK PBB bulan lalu.Presiden Dewan Keamanan pada 25 Agustus menolak upaya AS untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran, dengan alasan kurangnya konsensus di badan 15 anggota itu.(IT/TGM)