Pihak Kesepakatan Nuklir Iran Bertemu di Wina, Stand by Accord

Representatives of Britain, France, Germany, China, Russia and Iran meet in Vienna.jpg

IslamTimes - Para penandatangan kesepakatan nuklir Iran mengatakan Selasa (2/9) bahwa mereka mendukung kesepakatan itu dan China mengecam upaya AS untuk mengembalikan sanksi internasional terhadap republik Islam dan memperpanjang embargo senjata itu.

Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian bersejarah 2015 dengan Iran sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018.Pejabat senior Uni Eropa Helga Schmid, yang memimpin pembicaraan di Wina pada hari Selasa (2/9), menulis di Twitter bahwa para peserta pertemuan itu "bersatu dalam tekad untuk melestarikan #IranDeal dan menemukan cara untuk memastikan implementasi penuh dari perjanjian tersebut meskipun ada tantangan saat ini".Perwakilan dari Inggris, China, Prancis, Jerman, Iran dan Rusia semua menghadiri pembicaraan - bagian dari rangkaian pertemuan rutin untuk membahas kesepakatan tersebut, yang semakin tegang sejak penarikan AS mulai membongkar perjanjian.Perwakilan China, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Fu Cong, mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa Iran perlu kembali ke kepatuhan penuh, tetapi pada saat yang sama "manfaat ekonomi yang karena Iran perlu diberikan".Dia mengecam AS karena "membuat olok-olok hukum internasional" dalam "upaya untuk menyabotase dan membunuh JCPOA", mengacu pada singkatan dari nama resmi kesepakatan itu, Rencana Aksi Komprehensif Bersama."AS tidak berhenti mencoba menyabotase upaya negara lain untuk memberikan manfaat ekonomi kepada Iran," tambahnya.Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu memblokir upaya AS untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran, sementara Washington juga gagal menggalang dukungan yang cukup untuk memperpanjang embargo senjata yang dijadwalkan mulai dibatalkan mulai Oktober.[IT/r]