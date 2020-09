Angkatan Darat AS Gelar Latihan Tembak Artileri Roket sekitar 70 Mil dari Perbatasan Rusia

US Army holds live-fire rocket artillery drills near Russian border.jpg

IslamTimes - Angkatan Darat AS mengumumkan pada hari Senin (31/8) awal latihan tembakan langsung yang melibatkan artileri roket di Estonia, kurang dari 70 mil dari wilayah Rusia. Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari setelah latihan besar angkatan laut Rusia di Laut Bering, dekat Alaska.

Pada hari Selasa (1/9), latihan Rail Gunner Rush Angkatan Darat AS Eropa dimulai, menampilkan rentetan artileri oleh Brigade Artileri Lapangan ke-41. Latihan ini diselenggarakan di Pangkalan Tentara Tapa Estonia, hanya 66 mil dari wilayah Rusia.Brigade Artileri Lapangan ke-41 menggunakan M270A1 Multiple Launch Rocket System (MLRS), yang dapat menembakkan hingga 12 rudal sekaligus. Siaran pers Angkatan Darat yang mengumumkan latihan tersebut mencatat bahwa ini akan menjadi latihan tembak langsung pertama unit tersebut setelah ditempatkan di luar Jerman.Sementara latihan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah latihan angkatan laut Rusia di Laut Bering yang menarik perhatian Washington - dan paranoia liar media - Pentagon mengatakan "latihan rutin tidak terikat dengan kejadian terkini di wilayah tersebut."Meskipun latihan menembak akan terjadi secara praktis dalam jarak pendengaran dari tanah Rusia, media AS telah menolak untuk mengalah dalam upayanya untuk menggambarkan latihan tersebut sebagai hal yang dibenarkan dan sama sekali tidak bermusuhan. Pada hari Senin, sayap kanan Washington Times mengatakan dalam laporannya bahwa latihan tersebut "bukanlah tanggapan langsung terhadap agresi Rusia baru-baru ini," tetapi itu adalah "langkah-langkah yang diperhitungkan untuk mengirim pesan ke Kremlin yang semakin berani."“Rusia selama enam bulan terakhir juga secara rutin memasuki zona pertahanan udara di lepas pantai Alaska, mendapat teguran keras dari Pentagon. Jumat lalu, pesawat Rusia mencegat B-52 AS yang menurut Pentagon 'melakukan operasi rutin' di perairan internasional Laut Hitam," lanjut Times."Operasi rutin" itu sebenarnya adalah penerbangan berlebihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari setiap anggota NATO oleh empat pembom strategis berkemampuan nuklir.Sebagai tanggapan, Kedutaan Besar Rusia di Washington, DC, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk latihan tersebut dan tanggapan media sebagai "aksi demonstrasi yang menggetarkan"."Kami menarik perhatian pada pesan, termasuk di The Washington Times dengan pernyataan anti-Rusia, dan dukungan media untuk latihan Angkatan Bersenjata AS dan Estonia yang berlangsung dari 1 September hingga 10 September menggunakan beberapa sistem roket peluncuran di sekitar Perbatasan Rusia - 70 mi (110 km)," kata kedutaan di Facebook, Senin.Federasi Rusia telah berulang kali meminta kepada Amerika Serikat dan sekutunya untuk membatasi kegiatan pelatihan dan untuk mengalihkan area latihan dari garis kontak antara Rusia dan NATO. Kami menganggap tindakan Angkatan Bersenjata AS di Estonia provokatif dan sangat berbahaya bagi stabilitas kawasan regional.."Awal tahun ini, Washington juga mengirimkan B-1B Lancer, pembom strategis yang awalnya dirancang untuk sprint supersonik ketinggian rendah ke Uni Soviet untuk mengirimkan serangan nuklir, dalam perjalanan mendadak dari South Dakota ke Estonia untuk serangkaian latihan tembakan langsung bersama dengan Angkatan Bersenjata Estonia.[IT/r]