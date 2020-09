Trump Menyebut Protes Anti-Rasisme di Kenosha sebagai 'Teror Domestik'

US President Donald Trump, roundtable discussion at Mary D. Bradford High School in in Kenosha, Wisconsin.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah mencap protes anti-rasisme di kota Kenosha, Wisconsin sebagai "teror domestik", di tengah meningkatnya ketegangan atas penembakan seorang Afrika Amerika yang tidak bersenjata oleh seorang petugas polisi kulit putih di sana.

"Ini bukan aksi protes damai tetapi benar-benar teror domestik," kata Trump setelah kunjungan ke Kenosha pada hari Selasa (2/9), merujuk pada protes yang marah selama beberapa malam yang mengecam kekerasan dan diskriminasi rasial polisi AS terhadap orang kulit berwarna.Trump juga berjanji akan meningkatkan dana untuk kepolisian Kenosha.Kenosha telah menjadi tempat gelombang protes baru setelah seorang petugas polisi kulit putih menembak Jacob Blake, seorang pria kulit hitam berusia 29 tahun, beberapa kali di depan anak-anaknya selama penangkapan pada 23 Agustus.Penembakan terhadap orang Afrika-Amerika yang tidak bersenjata dikatakan telah membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah, dan sejak itu telah memicu demonstrasi kekerasan di Kenosha serta kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat, dengan pengunjuk rasa mengatur gedung dan mobil.Para pengunjuk rasa yang didampingi aktivis hak asasi manusia juga menuntut pertanggungjawaban petugas yang terlibat.Selama kunjungan Trump ke Kenosha pada hari Selasa (1/9), penduduk berbaris di jalan-jalan yang dibarikade di mana iring-iringan mobil presiden lewat, dengan para pendukungnya di satu sisi dan pengunjuk rasa Black Lives Matter di sisi lain, saling berteriak dari kejauhan dan terkadang tatap muka tegang..Gubernur Wisconsin dari Partai Demokrat dan walikota kota itu sebelumnya meminta presiden AS untuk menjauh dari Kenosha untuk menghindari eskalasi.Trump telah berusaha untuk menghubungkan kota dan negara bagian yang dijalankan oleh Demokrat dengan pelanggaran hukum menjelang pemilihan presiden November.Kota Portland, Oregon, AS, telah didera oleh protes setiap hari sejak pembunuhan polisi 25 Mei terhadap George Floyd Afrika-Amerika yang tidak bersenjata di Minneapolis.[IT/r]