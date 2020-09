Rouhani: AS Melakukan Upaya 'Konyol, Kekanak-kanakan' Untuk Memicu Snapback

IslamTimes- "Mereka berpikir bahwa mereka dapat menyelamatkan muka mereka dengan cara ini, dan menyatakan bahwa mereka dapat menggunakan mekanisme [snapback] di JCPOA, yang merupakan salah satu pernyataan sejarah yang konyol," kata Rouhani.

Presiden Iran Hassan Rouhani menepis dorongan AS yang konyol untuk memicu mekanisme Snapback dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 yang akan menghentikan sanksi internasional terhadap Teheran.Berbicara pada pertemuan kabinet pada hari Rabu, Rouhani mengatakan bahwa setelah kekalahannya yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dan "memalukan" di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata anti-Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober melalui sebuah resolusi, AS menggunakan Mekanisme "snapback" yang diabadikan dalam kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Action (JCPOA)."Mereka berpikir bahwa mereka dapat menyelamatkan muka mereka dengan cara ini, dan menyatakan bahwa mereka dapat menggunakan mekanisme [snapback] di JCPOA, yang merupakan salah satu pernyataan sejarah yang konyol," kata Rouhani.“Saya tidak berpikir bahwa siapa pun yang mengetahui hukum ABC dan politik dan menerima interaksi ABC tidak menyadari ini bahwa jika seseorang benar-benar meninggalkan kesepakatan dia tidak dapat kembali setelah dua atau tiga tahun dan mengklaim bahwa saya ingin untuk menggunakan hak istimewa ini. Semua paham ini bahkan anak-anak, ”tambahnya.Rouhani mencatat klaim AS yang dapat menggunakan mekanisme snapback sanksi terhadap konsumsi domestik Iran dan merupakan bagian dari kampanye propaganda menjelang pemilihan presiden November di negara itu.Presiden Iran kemudian merujuk pada sikap para penandatangan kesepakatan nuklir yang tersisa yang bertemu di Wina pada hari Selasa dan mengatakan mereka sekali lagi menggarisbawahi bahwa Washington tidak berhak menggunakan mekanisme yang ditetapkan dalam perjanjian karena telah meninggalkan perjanjian tersebut.(IT/TGM)