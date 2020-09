AS Menolak Untuk Bergabung Dalam Upaya Global Untuk Mengembangkan Vaksin COVID-19

IslamTimes- Bulan lalu, WHO mengatakan bahwa lebih dari 170 negara sedang dalam pembicaraan untuk berpartisipasi di Covax, tetapi The Washington Post telah melaporkan bahwa AS tidak akan bergabung dengan inisiatif tersebut.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengumumkan Amerika Serikat tidak akan bergabung dalam upaya global untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin untuk virus corona karena upaya tersebut dipimpin bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).WHO bersama dengan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi dan Gavi, Aliansi Vaksin, mengembangkan rencana yang disebut Fasilitas Akses Global (Covax) Vaksin COVID-19, yang dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan dan pengujian vaksin dan berupaya untuk mendistribusikannya.Bulan lalu, WHO mengatakan bahwa lebih dari 170 negara sedang dalam pembicaraan untuk berpartisipasi di Covax, tetapi The Washington Post telah melaporkan bahwa AS tidak akan bergabung dengan inisiatif tersebut.Sementara itu, Judd Deere, juru bicara Gedung Putih, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, penelitian vaksin dan terapeutik, pengembangan, dan uji coba telah maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberikan terobosan, obat-obatan efektif yang didorong oleh data dan keamanan dan tidak ditahan oleh birokrasi pemerintah."Amerika Serikat akan terus melibatkan mitra internasional kami untuk memastikan kami mengalahkan virus ini, tetapi kami tidak akan dibatasi oleh organisasi multilateral yang dipengaruhi oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang korup dan China."Pakar kesehatan berpendapat bahwa penolakan AS untuk mengambil bagian di Covax berarti bertaruh pada efektivitas pengembangan vaksinnya sendiri dan pada saat yang sama mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama, yang berpotensi mengakibatkan penimbunan vaksin dan harga lebih untuk dosis vaksin.Administrasi Trump saat ini fokus pada rencananya sendiri yang disebut Operation Warp Speed ​​untuk mengembangkan vaksin dan memproduksi 300 juta dosis pada Januari 2021.(IT/TGM)