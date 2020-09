Kebohongan AS Tentang 'Kargo Bahan Bakar Iran' Yang Disita Terungkap

IslamTimes- Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka telah menjual kargo dan seterusnya ke Citi Energy FZC yang berbasis di Uni Emirat Arab, tetapi pembayaran jatuh tempo pada saat pengiriman, yang terganggu oleh penyitaan.

Tiga perusahaan internasional telah mengajukan pengaduan terhadap AS, mencatat bahwa mereka adalah pemilik kargo yang disita oleh Amerika Serikat dan bahwa kapal tanker itu tidak menuju ke Venezuela.AS bulan lalu mengumumkan penyitaan 1,116 juta barel bahan bakar, mengklaim bahwa itu adalah bahan bakar Iran yang ditujukan ke Venezuela.Dalam pengajuan Selasa ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, Mobin International Limited yang berbasis di Uni Emirat Arab mengatakan ialah pemilik kargo di atas kapal tanker Bella dan Bering, Oman Fuel yang terdaftar di Inggris mengatakan mereka memiliki kargo di atas kapal tersebut. Kapal tanker Pandi dan Luna, dan Sohar Fuel yang terdaftar di Oman mengatakan sebagian memiliki kargo di atas kapal Luna, menurut Reuters.Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka telah menjual kargo dan seterusnya ke Citi Energy FZC yang berbasis di Uni Emirat Arab, tetapi pembayaran jatuh tempo pada saat pengiriman, yang terganggu oleh penyitaan.“Oleh karena itu, Penggugat Mobin, Oman Fuel, dan Sohar Fuel mempertahankan saham finansial dalam perjanjian tersebut dan memiliki hak langsung atas kepemilikan, kepemilikan, dan kendali atas Properti Tergugat,” tulis perusahaan.Perusahaan juga membantah pernyataan bahwa pengiriman itu menuju Venezuela."Pada saat mereka disita, Properti Tergugat akan dikirim ke Trinidad untuk dijual kepada pelanggan di Peru dan Kolombia," tulis perusahaan tersebut dalam arsip.Iran sebelumnya menyebut penyitaan itu sebagai perang psikologis, mengisyaratkan bahwa baik kapal maupun benderanya bukan milik Iran. Sementara itu, Teheran dan Caracas telah menjalin kerja sama yang erat dalam beberapa tahun terakhir karena kedua negara berada di bawah sanksi sepihak AS. Iran secara terbuka mengirim lima kapal tanker minyak ke Venezuela pada Mei 2020 untuk mengirimkan bahan bakar yang dibutuhkan ke negara yang terkena sanksi itu. Para pejabat Iran telah memperingatkan upaya AS terhadap perdagangan bebas antara negara-negara merdeka.(IT/TGM)