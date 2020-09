AS Tidak Mencapai Tujuannya Melalui Propaganda, Bullying

IslamTimes- “Ini adalah klaim lain yang tidak berarti dan tidak berdasar oleh AS, karena mencabut hak apa pun ketika keluar dari kesepakatan [nuklir] pada tahun 2018.”

Presiden Hassan Rouhani mengatakan AS tidak akan dapat mewujudkan tujuannya melawan Republik Islam Iran dengan mengancam negara lain dan menyebarkan propaganda."AS pasti tidak akan berhasil dalam klaimnya bahwa ia akan mengembalikan semua sanksi terhadap Iran pada September nanti," kata Rouhani dalam pertemuan kabinet pada Rabu.“Ini adalah klaim lain yang tidak berarti dan tidak berdasar oleh AS, karena mencabut hak apa pun ketika keluar dari kesepakatan [nuklir] pada tahun 2018.”Rouhani meyakinkan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh kekuatannya, terutama melalui diplomasi luar negeri, untuk mencegah hal seperti itu terjadi.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah membuat klaim baru dengan menuduh bahwa terlepas dari penolakan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini atas resolusi anti-Iran yang dirancang Washington, sanksi badan dunia itu terhadap Teheran akan secara otomatis dikembalikan pada 30 September sesuai dengan Resolusi DK PBB 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir Iran dengan enam kekuatan dunia.Sementara itu, pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, “menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat secara sepihak mengumumkan penghentian keikutsertaannya dalam JCPOA pada 8 Mei 2018 dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan terkait JCPOA selanjutnya… oleh karena itu ... tidak dapat dianggap sebagai Negara peserta. "Rouhani menambahkan, "Amerika Serikat ingin mengalahkan kami secara ekonomi dan membuat kami menyerah pada penindasan yang tidak layak; namun, hari ini, kami dapat melihat meskipun hambatan sementara dibuat dalam hubungan ekonomi dan perdagangan kami karena virus corona, Bank Sentral Iran telah mengalokasikan $ 14,5 miliar untuk menyediakan barang-barang penting bagi rakyat Iran. ”Dia mencatat bahwa sementara pandemi virus korona telah memangkas negara-negara besar di dunia hingga 20%, ekonomi Iran hanya mengalami kontraksi sebesar 3%.Di tempat lain dalam sambutannya, Rouhani mengungkapkan rasa terima kasih warga yang telah dengan cermat mengamati protokol kesehatan terkait virus corona selama ritual berkabung Muharram.“Saya ingin berterima kasih kepada semua pengkhotbah agama dan pujian yang antusias yang, dengan inisiatif baru mereka, melakukan ritual Muharram tahun ini, sambil mematuhi semua protokol kesehatan.”Kewaspadaan seperti itu membantu kami untuk tidak memberikan alasan apapun kepada musuh.(IT/TGM)