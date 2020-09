Trump di 'Persona Non Grata di New York City'

Donald Trump, U.S. President delivers a statement on.JPG

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan memorandum yang mengarahkan pejabat pemerintah untuk meninjau dan mempertimbangkan pemotongan dana ke kota-kota yang tidak dapat mencegah pembentukan zona tanpa hukum.Gubernur Negara Bagian New York Andrew Cuomo menanggapi niat Donald Trump untuk memotong pendanaan ke beberapa kota.“Dia tidak memiliki cukup pengawal untuk berjalan-jalan di New York City,” kata Cuomo, seperti dikutip dari Fox News. "Lupakan pengawal, dia sebaiknya memiliki tentara jika dia pikir dia akan berjalan-jalan di New York.""Dia di persona non grata di New York City, dan saya pikir dia tahu itu, dan dia tidak akan pernah kembali ke New York, karena warga New York tidak akan pernah melupakan betapa kejamnya dia," tambah gubernur Negara Bagian New York.Sebelumnya, Trump mengancam akan menarik dana federal dari kota-kota yang tidak dapat mencegah pembentukan zona tanpa hukum.Dia memilih kota Portland, Seattle, Washington, DC dan New York City, yang telah mengalami kerusuhan dan penjarahan di tengah demonstrasi menentang ketidakadilan rasial setelah kematian George Floyd pada Mei.Trump juga ingin pemerintahannya menerbitkan daftar di situs web Departemen Kehakiman dalam dua minggu ke depan yang mengidentifikasi yurisdiksi negara bagian dan lokal yang "telah mengizinkan kekerasan dan perusakan properti terus berlanjut".Protes terhadap kebrutalan polisi dan rasisme dimulai di banyak kota di Amerika Serikat setelah kematian seorang Afrika-Amerika George Floyd dalam tahanan polisi di Minneapolis pada 25 Mei.[IT/r]