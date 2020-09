Rouhani: Kekalahan AS Atas Resolusi Dewan Keamanan Anti-Iran, Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dalam Sejarah PBB

IslamTimes- Kepala eksekutif mengacu pada pertemuan 4 Agustus di DK PBB, ketika hanya Republik Dominika yang memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS yang diveto oleh China dan Rusia, dan abstain oleh 15 anggota Dewan Keamanan yang tersisa.

Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut kekalahan Amerika Serikat bulan lalu yang meminta Dewan Keamanan PBB meratifikasi resolusi yang telah dirancangnya untuk memperpanjang embargo senjata anti-Iran sebagai kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Washington di badan dunia itu."Rakyat Iran tahu bahwa Amerika Serikat telah menderita kekalahan politik besar selama beberapa pekan terakhir," kata Rouhani pada hari Kamis, saat dia meresmikan tiga proyek pembangunan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Energi negara itu di provinsi barat dan barat laut Kermanshah, Azarbaijan Timur, dan Ardabil.Kepala eksekutif mengacu pada pertemuan 4 Agustus di DK PBB, ketika hanya Republik Dominika yang memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS yang diveto oleh China dan Rusia, dan abstain oleh 15 anggota Dewan Keamanan yang tersisa.Embargo tersebut diperkirakan akan berakhir pada Oktober di bawah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia yang dibatalkan AS pada 2018. Sebelum pengajuan draf tersebut, banyak negara telah memperingatkan AS bahwa mereka tidak akan sejalan dengan upaya anti-Iran karena Washington telah meninggalkan JCPOA, dan, oleh karena itu, tidak dapat mengambil keuntungan dari atau menantang salah satu ketentuannya.Washington kemudian mencoba mengembalikan semua sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran, tetapi dilecehkan oleh mayoritas anggota DK PBB.(IT/TGM)