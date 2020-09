Pemimpin Houthi Yaman: Kami Mencela Semua Bentuk Normalisasi, Hubungan Dengan Israel

IslamTimes- Pidato tersebut menandai peristiwa Asyura, yang jatuh pada hari ke 10 bulan kalender lunar bulan Muharram dan memperingati kemartiran Imam Hussein (As) - cucu Nabi Muhammad dan Imam Muslim Syiah ketiga - dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 M. .

Pemimpin gerakan Houthi Ansarullah Yaman mengutuk keras setiap upaya untuk menormalkan hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan rezim Tel Aviv mencapai kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik.“Kami mencela semua bentuk normalisasi dan hubungan dengan Israel karena itu dilarang secara agama. Posisi kami terhadap masalah dunia Muslim, khususnya masalah Palestina, dan solidaritas dengan rakyat Lebanon, Suriah, Irak, Bahrain, Republik Islam Iran selain Muslim yang tertindas di Myanmar, India dan Kashmir akan tetap tidak berubah, "Abdul- Malik al-Houthi mengatakan dalam pidato di televisi yang disiarkan langsung dari ibukota Yaman Sana'a pada Minggu sore.Pidato tersebut menandai peristiwa Asyura, yang jatuh pada hari ke 10 bulan kalender lunar bulan Muharram dan memperingati kemartiran Imam Hussein (As) - cucu Nabi Muhammad dan Imam Muslim Syiah ketiga - dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 M. .UEA dan Israel mengumumkan perjanjian yang ditengahi AS pada 13 Agustus, memicu kemarahan di antara warga Palestina, yang menolak perjanjian damai itu sebagai tusukan di punggung Palestina.Pejabat Emirat menggambarkan kesepakatan normalisasi dengan rezim Tel Aviv sebagai cara yang berhasil untuk mencegah aneksasi dan menyelamatkan apa yang disebut sebagai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, tetapi para pemimpin Israel telah berbaris untuk menolak gertakan dan menekankan bahwa rencana pencaplokan rezim tidak disebutkan.Beberapa hari setelah kesepakatan diumumkan, Menteri Luar Negeri AS mengunjungi sejumlah negara Arab, yang telah lama memiliki hubungan tidak resmi dengan Israel, untuk mendorong lebih banyak perjanjian normalisasi dengan rezim pendudukan tersebut.(IT/TGM)