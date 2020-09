Menyerahkan Diri Karena Takut AS Hanya Akan Meningkatkan Nafsunya

IslamTimes- Sebagai kelanjutan dari kebijakan sepihaknya, Administrasi Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap ketua jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Fatou Bensouda, yang sedang menyelidiki kejahatan perang pasukan AS di Afghanistan. Kelompok hak asasi manusia dengan cepat mengecam sanksi tersebut sebagai serangan terhadap keadilan internasional.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa menyerahkan diri karena takut akan kemarahan AS hanya akan meningkatkan nafsunya.Dalam tweet pada Rabu malam, Zarif menulis, “AS menjatuhkan sanksi pada kepala jaksa ICC. Dimulai dengan individu, meningkat ke kekuatan kecil, menengah & besar; dan SEKARANG kepribadian intelnasional. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan yang tiada henti ini adalah dengan berhenti berpuas diri. Menyerah karena takut akan kemarahan AS hanya MENINGKATKAN nafsunya. "Sebagai kelanjutan dari kebijakan sepihaknya, Administrasi Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap ketua jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Fatou Bensouda, yang sedang menyelidiki kejahatan perang pasukan AS di Afghanistan. Kelompok hak asasi manusia dengan cepat mengecam sanksi tersebut sebagai serangan terhadap keadilan internasional.Menurut NPR, "Bensouda juga ingin melihat metode yang digunakan militer AS dan CIA untuk menginterogasi tahanan." Penuntut mengatakan, "Ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa, sejak Mei 2003, anggota angkatan bersenjata AS dan CIA telah melakukan kejahatan perang penyiksaan dan perlakuan kejam, penghinaan terhadap martabat pribadi, dan pemerkosaan dan bentuk-bentuk seksual lainnya. kekerasan sesuai dengan kebijakan yang disetujui oleh otoritas AS. "(IT/TGM)